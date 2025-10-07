54-річний чоловік отримав повістку і більше 2 років уникав мобілізації: що він вигадав

Мобілізація в Україні / © ТСН

У Миколаївській області до 3 років позбавлення волі засудили 54-річного чоловіка, який отримав повістку і понад 2 роки уникав мобілізації.

Про це йдеться у вироку Снігурівського районного суду Миколаївської області.

За даними суду, чоловік 25 серпня 2023 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. У вересні 2023 року він отримав повістку і повинен був прийти для відправлення на військову службу, проте ухилився від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав. Він пояснив, що не прийшов до ТЦК, оскільки доглядав за хворою мамою. Згодом жінка померла.

«Проходити військову службу не бажає у зв`язку з тим, що у лавах ЗСУ за все треба платити, а також через те, що у разі поранення за ним нікому буде доглядати, оскільки є одиноким. Просить не позбавляти його волі», — йдеться у свідченні чоловіка.

Суд встановив, що чоловіку 54 роки і він позитивно характеризується за місцем проживання.

“Суд не вбачає в поведінці обвинуваченого щирого каяття та активного сприяння розкриттю кримінального правопорушення. Обвинувачений не усвідомив необхідності виконання свого конституційного обов`язку на військову службу не мобілізувався”, - йдеться у поясненні.

Чоловіка визнали винним за статтею 336 ККУ та засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

