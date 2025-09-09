56-річний чоловік отримав повістку і майже три роки уникав мобілізації: як це закінчилось

Мобілізація в Україні / © ТСН

У Харкові до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте категорично відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Немишлянського районного суду м. Харкова.

За даними суду, житель Харкова у січні 2023 року отримав повістку, проте категорично відмовився від мобілізації.

На суді житель Харкова провину заперечив. Він переконував, що прийшов до ТЦК, оскільки отримав повістку. Там він пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації.

«Зазначив, що він не придатний до мобілізації за віком й у зв`язку з його роботою у комунальній службі, що є соціально відповідальною працею. Вважає, що станом на 10 січня 2023 року мав бронь від проходження військової служби. Звернув увагу, що 10 січня 2023 року бойову повістку йому не вручали та від отримання повістки не відмовлявся, свідків бачив вперше у судовому засіданні», — йдеться у свідченні чоловіка.

За даними суду, підсудний — комунальник з Харкова 1969 року народження.

Суд також встановив, що чоловік «усно пояснював працівникам ТЦК, що відмовляється проходити військову службу у зв`язку з релігійними переконаннями. Проте, жодних підтверджуючих документів про належність до певної конфесії чи релігійної громади не надав. Зазначив, що він сповідує релігію, яка не проводить свою діяльність на території України, а тому не може надати документи на підтвердження релігійних переконань. Будь-яких документів, які за законодавством України дають право на відстрочку від призову, за релігійними переконаннями, він надати не зміг».

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

