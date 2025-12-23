- Дата публікації
56-річний чоловік відмовився брати повістку та ухилився від мобілізації: як це закінчилось
Чоловік заявив, що відмовився від повістки через проблеми зі здоров’ям.
Кам’янський районний суд Черкаської області до 3 років позбавлення волі засудив 56-річного чоловіка, який відмовився брати повістку та ухилився від мобілізації.
Про це йдеться у вироку суду.
Бліц-ВЛК та «бойова» повістка
У липні 2024 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби в частинах забезпечення та охорони.
Того ж дня йому намагалися вручити «бойову» повістку на відправку. Однак чоловік у присутності понятих відмовився її підписувати, а наступного дня не з’явився на збірний пункт.
Пояснення підсудного
У суді обвинувачений свою провину визнав лише частково. Він заявив, що не прийшов на відправку не через небажання служити, а через хворобу:
Стверджував, що вранці 25 липня у нього був надто високий тиск.
Посилався на те, що медогляд на ВЛК був «занадто швидким».
Надав суду цілу низку медичних довідок та результатів МРТ, датованих різними роками.
Ключову роль у справі відіграли свідчення сімейної лікарки. Вона підтвердила, що пацієнт дійсно звертався до неї, але після того, як відмовився від повістки.
Представники ТЦК також зазначили, що чоловік не оскаржував висновок ВЛК у встановленому законом порядку і не повідомив про причини своєї неявки протягом трьох днів, як того вимагає закон.
Вирок суду
Суд критично поставився до доводів підсудного, розцінивши їх як намагання уникнути відповідальності.
«Звільнення від відбування покарання з іспитовим строком не може запобігти вчиненню нових правопорушень іншими особами, що в умовах воєнного стану є неприпустимим», — зазначено в мотивувальній частині.
Суддя наголосив, що ухилення від захисту Батьківщини створює у суспільства враження безкарності. Як результат —чоловіка визнали винним за статтею 336 ККУ та засудили до 3 років позбавлення волі.