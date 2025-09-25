58-річний чоловік отримав повістку і відмовився від мобілізації: його покарали

Мобілізація в Україні / © ТСН

У Полтавській області до 2 років пробаційного нагляду засудили чоловіка, який категорично відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Великобагачанського районного суду Полтавської області.

За даними суду, у квітні 2024 року чоловіка визнали придатним до мобілізації. Проте у приміщенні ТЦК він категорично відмовився отримувати повістку.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він підтвердив, що «дійсно 26 квітня 2024 року відмовився від отримання повістки у присутності працівників ТЦК, вказав, що відмову мотивував доглядом за рідною сестрою, якій встановлену І групу інвалідності, просив врахувати те, що на час розгляду справи в суді він має відстрочку на підставі п. 14 ч. 1 ст. 23 Закону України „Про мобілізаційну підготовку“.

Суд встановив, що 58-річний чоловік дійсно утримує сестру 1951 року народженні, віком 74 роки, якій встановлено І групу інвалідності за станом здоров`я.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудили до 2 років пробаційного нагляду.

