59-річний чоловік отримав повістку і відмовився від мобілізації через хвору маму: його покарали

Мобілізація в Україні

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У Сумській області до 3 років іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Роменського міськрайонного суду Сумської області.

За даними суду, у лютому 2024 року чоловік відмовився отримувати «бойову» повістку та ухилився від мобілізації.

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На суді житель Сумщини заявив, що він відмовився від мобілізації, оскільки його мати після операції не може ходити. Він просив військових з ТЦК дати йому час для вирішення цієї життєвої ситуації. Чоловік додав, що він уже оформив догляд за мамою та має відстрочку від призову.

«Просив суд врахувати усі суттєві обставини його життя, факт того, що йому немає на кого залишити хвору матір, а у липні 2025 р. йому виповниться 60 років, а тому просив призначити йому покарання із відстрочкою виконання покарання та не позбавляти його волі реально», — йдеться у матеріалах справи.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років іспитового терміну.

Вирок суду / © ТСН

Нагадаємо, у Житомирській області до 3 років та 1 місяця позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився отримувати повістку та ухилився від мобілізації.

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