59 юнаків вийшли на бійку в Києві: поліція повідомила про загрозу ПВК "Редан" з Росії

В поліції Києва розповіли нові подробиці нової російської загрози, яка охоплює українську молодь. Нагадаємо, вчора на столичному Печерську біля одного з ТЦ було помічено скупчення підлітків, які планували влаштувати бійку. Згодом стало відомо, що частина з них є прихильниками субкультури з назвою "ПВК "Редан", яка зараз набирає обертів в Росії. За даними поліцейських, підлітки планували влаштувати масову бійку зі своїми опонентами, які є прихильниками інших поглядів.

"На вихідних інформація про скупчення неповнолітніх надходила з інших областей України. Стало відомо, що це були прихильники руху, який набув популярності в Росії, - повідомила в коментарі для ТСН.ua речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс. – Вони мали на меті спровокувати між компаніями молоді бійку. В Києві вчора, 27 лютого, біля одного з ТЦ почала збиратись молодь. Ми одразу отримали цю інформацію, на місце виїхали представники поліції, спецпризначенці. Було виявлено 59 осіб, які були встановлені та опитані. Батькам неповнолітніх одразу було повідомлено про таку ситуацію, були проведені відповідні бесіди. Батьки були в шоці, вони не знали про цей рух, пообіцяли контролювати дітей, щоб попереджати їхню участь в такому дозвіллі".

За словами Юлії Гірдвіліс, походження руху є російським, тому є ознаки пропаганди ІПСО для використання підлітків в дестабілізації ситуації в Україні.

"Поліція запобігла конфлікту, учасники не встигли спровокувати жодного інциденту. Якщо в подальшому представники кіберполіції виявлять інформацію про можливі заплановані конфлікти – будемо реагувати. Зараз ювенальні поліцейські посилено відпрацьовують місця скупчення молоді", - каже Гірдвіліс.

До цього в поліції додають, звертаючись до киян, в разі, якщо хтось помітить скупчення молоді в одязі з зображенням павуків, то про це варто повідомити в поліцію. Правоохоронці не виключають, що таким чином росіяни мають на меті залучати українську молодь до більш небезпечних дій, які можуть нести загрозу Україні в нинішній ситуації.

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