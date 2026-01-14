6-річна дівчинка через негоду не могла дістатись до лікарні: вчинок "Укрзалізниці" вражає

Вікуся з мамою

Реклама

Ця історія підкорила соцмережі своєю людяністю. 6-річна Вікторія з Хмельниччини, яка через автоімунне захворювання змушена носити фіксуючий комір, могла пропустити критично важливе обстеження в «Охматдиті» через негоду. Але сталося диво: заради однієї маленької пацієнтки залізниця змінила графік і зупинила потяг там, де він ніколи не зупинявся.

Подробиці неймовірної подорожі дізнавалася кореспондентка ТСН Наталія Нагорна.

Історія Вікусі

Вікуся — весела та товариська дівчинка. Вона охоче знайомиться з іншими дітьми в лікарні, ліпить із пластиліну та «муркоче, як котик». Але за цією усмішкою ховається важке випробування. Минулої весни у дитини виявили рідкісну хворобу кісток, яка вже призвела до компресійного перелому хребта.

Реклама

«Школу ми, на жаль, ні на перше вересня, ні випуск у садочку не відвідали — ми були по лікарнях», — розповідає мати дівчинки Ірина.

Раз на три місяці Вікторія має приїздити до Києва на обстеження. Кожна така поїздка — це шанс на те, що в майбутньому вона зможе бігати та плавати.

Вікуся

Коли негода сильніша за плани

Цього разу поїздка до столиці опинилася під загрозою. На Хмельниччині випало стільки снігу, що транспорт перестав ходити. Єдиний варіант дістатися до вокзалу — електропоїзд, але його графік не збігався з київським потягом, а чекати 5 годин на станції з дитиною на руках у лютий мороз було неможливо. До того ж, машина знайомого не завелася через низьку температуру.

У розпачі мама Віки, Ірина Власенко, написала у соцмережах та звернулася до «Укрзалізниці» з незвичним проханням: чи не міг би поїзд зробити незаплановану зупинку в їхньому рідному селі?

Реклама

Як залізниця відгукнулася на біду

На подив жінки, відповідь прийшла швидко. Машиністи погодилися на екстрену зупинку. Вже за кілька годин Віка разом із улюбленим котом Басею була у вагоні.

Ірина Власенко, мама Вікторії: «Я була приємно вражена кількістю підтримки людей. І тим, що залізниця так швидко відповіла і все ж таки погодила зупинити потяг. Це було неймовірно».

Лікарка Віки, Надія Кисіль, наголошує: потрапити на МРТ саме зараз було життєво важливо. Хвороба непроста, і лікуватися доведеться все життя, але вчасна діагностика дає надію на повноцінний рух.

Символ доброти

В «Укрзалізниці» цю історію офіційно не коментують, але для тисяч українців цей випадок став символом того, що людяність важливіша за інструкції. Зупинити багатотонний потяг заради однієї маленької дівчинки виявилося нескладно, але для Вікусі це стало порятунком.

Реклама

Зараз дівчинка вже в «Охматдиті», знайомиться з новими подружками та вірить, що обов'язково буде бігати.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням.