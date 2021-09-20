Тисячі військових з 15 країн: в Україні розпочались наймасштабніші міжнародні навчання Rapid Trident

Тисячі військових з 15 країн: в Україні розпочались наймасштабніші міжнародні навчання Rapid Trident

Навчання за стандартами НАТО триватимуть два тижні.

6000 військових з 15 країн з’їхалися на Яворівський полігон. На Львівщині стартували наймасштабніші міжнародні навчання Rapid Trident - "Швидкий Тризуб".

Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок.

За легендою, багатонаціональні підрозділи звільнятимуть місто, яке захопили бойовики та допомагатимуть в евакуації місцевих мешканців. А ще заплановано спільне десантування з літака військово-транспортної авіації США.

Новини України: на Яворівському полігоні стартували міжнародні навчання Rapid Trident

Бійці також залучатимуть бронетехніку та проводитимуть навчальні стрільби зі стрілецької зброї. Вишкіл за стандартами НАТО триватиме два тижні.

facebook.com/Сухопутні війська України

Як розповіли у пресслужбі Сухопутніх військ ЗСУ, танкові та артилерійські підрозділи однієї з механізованих бригад Сухопутних військ Збройних Сил України тренуються вести активну оборону та відпрацьовують тактику наступальних дій.

facebook.com/Сухопутні війська України

До проведення навчань Rapid Trident 2021 готові й іноземні партнери, зокрема військовослужбовці 81st Stryker Brigade Combat Team.

Вранці 20 вересня, в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки проходить офіційна церемонія відкриття найбільших міжнародних навчань в Україні.

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