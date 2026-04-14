64 гривні за поїздку у метро Києва: як формується ціна і чому зазирають у гаманці людей

Собівартість поїздки у метро Києва становить 64 гривні: скільки доведеться платити пасажирам

Реклама

У Києві очікується здорожчання проїзду в громадському транспорті. Згідно з даними, які Департамент транспортної інфраструктури отримав від столичних комунальних підприємств, собівартість перевезення одного пасажира в наземному транспорті (тролейбуси, трамваї, автобуси) становить трохи більше 37 гривень, а в метрополітені — 64 гривні.

Що саме означають ці цифри для пересічних пасажирів та як вони вплинуть на кінцеву вартість поїздки, з’ясовував ТСН.ua.

Чому собівартість метро така висока?

На думку експерта з транспортного планування Дмитра Беспалова, така висока собівартість може свідчити про те, що у вартість поїздки в метро закладають витрати на розвиток підземки за рахунок самих пасажирів.

Реклама

Нещодавно Київ ухвалив програму розвитку метрополітену, вартість якої становить майже 10 мільярдів гривень.

«Лише частина цих коштів на розвиток (будівництво та ремонт тунелів і станцій) буде виділятися з міського бюджету — приблизно 3-4 мільярди гривень. Решта — це власні кошти підприємства. Тобто, враховуючи собівартість поїздки у 64 гривні, виглядає так, що кошти на розвиток метро планують отримати саме за рахунок перевезення пасажирів, з їхніх гаманців», — пояснює Дмитро Беспалов.

Нагадаємо, що в останні роки собівартість поїздок у громадському транспорті Києва постійно змінювалася, але реальна ціна була незмінною — 8 гривень:

На 2021 рік собівартість поїздки в метрополітені була 22 грн , а в наземному транспорті — 22,20 грн .

На 2024 рік собівартість поїздки в метрополітені становила 36,90 грн , а в наземному транспорті — 26,22 грн .

На 2026 рік собівартість проїздки в метрополітені становить 64 грн, а в наземному транспорті — понад 37 грн.

Стратегія «торгів» та очікувані тарифи

Експерт вважає, що в цій ситуації використовується елемент певних торгів: чиновники озвучують максимальну собівартість, щоб згодом запропонувати реальну ціну за поїздку, яка буде дещо меншою і не так сильно шокуватиме пасажирів.

Реклама

«Мій особистий прогноз щодо перегляду вартості проїзду залишається таким: перший, консервативний варіант — вартість однієї поїздки зросте з 8 до 20–25 гривень. Ймовірність підняття ціни до 30 і більше гривень залишається невисокою, але я б її теж не відкидав. Бо владі зараз вигідно максимально підняти тарифи, щоб не повертатися до цього питання напередодні можливих виборів», — зазначає фахівець.

Вплив на ринок приватних перевезень

Зміна тарифів у комунальному транспорті неминуче вплине і на приватний транспорт. Маршрутні таксі зазвичай орієнтуються на муніципальні розцінки.

«Приватні перевізники уважно стежать за змінами цін. Вони генерують великий Cash Flow (грошовий потік), тому теж зацікавлені у підвищенні вартості проїзду, а він у приватних маршрутках вже становить 20 гривень. З огляду на це, вірогідність суттєвого підняття тарифів у Києві дещо вища, ніж я оцінював спочатку. Ймовірність того, що вартість однієї поїздки перевищить 30 гривень, наразі становить близько 30%», — підсумовує Дмитро Беспалов.

Щодо реальної вартості проїзду у громадському транспорті Києва, то за інформацією ТСН.ua, вона наразі невідома, фахівці столичних департаментів ще працюють над цифрами, які незабаром будуть озвучені.

Реклама

