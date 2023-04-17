65-річний харків'янин встановив вже другий спортивний рекорд: чоловік тренувався під обстрілами, щоб відволіктись

Новий спортивний рекорд України встановив 65-річний харків'янин. За одну хвилину він виконав 63 віджимання від підлоги на двох руках. Фахівці реєстру рекордів кажуть, техніка була ідеальною, усі жими зарахували. Це вже не перше досягнення Олександра Мілевського - минулого літа під обстрілами він встановив рекорд з відтискання на брусах, йдеться в ТСН.

Олександр протягом місяця тренувався через день, аби організм мав помірне навантаження. Перші три десятки разів фіксатори рекорду ледь встигають рахувати. Під кінець хвилини Олександр сповільнився, втім не зупиняється. Олександр встановив новий рекорд України у своїй віковій категорії і ще й побив власний рекорд. “Найбільша кількість віджимань від підлоги на двох руках. Виконана у віці 65 років і 2 місяці. Ми маємо час - 60 секунд і кількість - 63 рази. Навіть більше ніж ви сподівалися”, - кажуть фіксатори рекорду.

Це вже другий сертифікат пана Олександра. Перший отримав торік у серпні за безперервні віджимання на брусах. Тоді Харків щодня обстрілювали, а він жодного разу не спускався в укриття, аби не було страшно - тренувався. “Це заспокоює нервову систему. Воно бубух-бубух, а ти віджимаєшся, тренуєшся”, - каже Олександр.

Тоді фахівці з реєстру рекордів не змогли приїхати до Харкова, тож чоловік фіксував усе на відео. “Саме в пік прильотів, сирен, тривог, ракетних ударів встановлювався перший рекорд України. Ось на таких людях, на таких харків’янах і тримається мабуть міцність нашої нації”, - переконана керівниця національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Олександр - з чотирнадцяти років професійно займався бігом, тож звик перемагати і вже націлився на новий рекорд - з підтягування.

Допомагають регулярні тренування і міцний сон, та головний секрет успіху Олександра - корисний сніданок. “Вівсянка, горіхи волоські, курага. Десь хвилин за 40 іду тренуватись”, - розповідає Олександр.

Зараз робити це спокійніше, каже чоловік. Минулого літа надвір рідко виходив через постійні обстріли. Тепер вже на майданчику готуватиметься до третього рекорду.

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