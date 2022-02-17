67-річна жителька Львівської області 3 місяці ходила зі зламаним хребтом і навіть не підозрювала про це

Жінку прооперували.
67-річна Людмила з Львівщини 3 місяці проходила зі зламаним хребтом, навіть гадки не маючи про це.
Як йдеться у випуску ТСН.Ранок, жінка ще торік у листопаді впала з драбини на спину. Зробила рентген, але на знімку медики не побачили перелому, натомість вирішили, що це лише сильний забій.
Біль надокучав жінці довго, вона терпіла, згодом майже перестала вставати з ліжка. І тоді ж звернулася до інших лікарів і ті порадили негайно робити операцію, бо будь-який необережний рух міг закінчитися інвалідністю.
"Хребет так болів, що завивати можна було. Не знаю, звідки в мене терпіння взялося, я обезбалювала і уколами і таблетки, але мене дуже боліло", - розповіла пацієнтка Людмила Кузнєцова.
За словами хірургів, операція була складною і ризиковою, але минула успішно. Через два дні жінка почала ходити, а напередодні її виписали з лікарні.
"Буквально кілька міліметрів не вистачало до того, щоб ці уламки перетиснули її канал хребта і її просто-напросто відняло ноги", - сказав завідувач нейрохірургічного відділення Першого територіального медоб'єднання Львова Остап Грищук.
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