67% українців живуть за межею бідності: економісти розповіли, що буде без західної допомоги

Через війну Росії близько 20 млн українців опинилися за межею бідності. Це майже 67% населення нашої держави. Такими є дані Інституту демографії та соцдосліджень. Однак, у Нацбанку прогнозують різке збільшення доходів наших громадян за підсумками року. Там кажуть, що рівень безробіття зменшується, а зарплати навпаки - зростають.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Маріам Оганнисян.

Національний банк на кінець року покращив інфляційний прогноз. І встановив на рівні 6%. А це ознака стабільної, хоча й хиткої економіки. 2022 року інфляція сягала майже 27%.

"Бізнес і населення адаптувались до умов роботи. Це дуже важливо насправді, бо з одного боку є війна і нам потрібно перемагати, а з іншого - війну потрібно фінансувати і сьогодні війна фінансується за рахунок фізичних та юридичних осіб, які працюють в Україні", - каже економіст Василь Фурман.

Український бізнес не лише адаптувався, а ще й зріс кількісно. І працює на потреби оборони. В порівнянні з довоєнним рівнем, число підприємців в Україні збільшилось майже на 40 тисяч.

Від початку повномасштабного вторгнення, економіка нашої держави втратила третину. Та нині, невеличкими темпами, все ж починає відновлюватись, кажуть в Нацбанку. Позитивний прогноз дає і Єврокомісія. Неабияку роль в цьому відіграє західна фінансова допомога.

Без неї буде сутужно. Якщо вливання припиняться - уряду буде важко нараховувати соціальні виплати. Доведеться працювати виключно на оборону держави. Тим паче, що українці й так збідніли. Такі дані інфляційного звіту регулятора.

Кількість наших громадян, які економили на харчуванні 2021 сягала 12 відсотків. В перший рік повномасштабного вторгнення цифра збільшилась до майже 20. Нині ж маємо вже більше 26%.

"Найбідніші шари населення очевидно це ті, хто живе не пенсійному забезпеченні і воно не так зростає, як інфляція і відповідно грошей на ті самі товари не вистачає, ті хто втратив роботу і таких теж не мало", - каже економіст Олександр Паращій.

Економіст додає, що українці у порівнянні з 2021 роком збідніли на 9%. Але це насправді ще позитивна тенденція. Адже, за відсутності підтримки ззовні, простого громадянина чекають більш складніші економічні обставини. Уряду доведеться піти на дуже непопулярні кроки - збільшити податки та комунальні тарифи.

Читайте також: