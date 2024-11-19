"7-річний Микита прохав цукерки і перемогу для України": щемливі подробиці про родину, яку вбив Путін у Глухові

Незадовго до того, як Путін атакував "Шахедами" глухівський гуртожиток, хлопчик написав листа про свої мрії.

Дитина, яка загинула разом з мамою, 20-річним братом та ще 9 дорослими у Глухові внаслідок дронової атаки по місцевому гуртожитку, виявилась 7 річним хлопчиком, який не так давно приїхав в це містечко з мамою та братом, рятуючись від путінських обстрілів по прикордонню Сумщини. Крім того, незадовго до того, як його вбила армія окупантів, 7-річний Микита написав листа Святому Миколаю, в якому прохав в подарунок іграшковий потяг, цукерки та звернувся з проханням про перемогу для України.

ТСН.ua розшукав одну зі знайомих цієї родини, яка постійно підтримувала з ними зв’язок.

"Буквально вчора я спілкувалася з Тетяною (жінка 1981 року народження, їй було 42 або 43 роки — Ред.), яка потім загинула з двома дітьми", — розповіла нам Анна, знайома загиблих.

Тетяна з дітьми евакуювалась через постійні обстріли окупантами прикордоння Сумщини. Фото: hlukhiv.info

Та додає: "Я повідомила Тетяні, що від волонтерів надійшли речі для дитини та запросила її забрати їх. До недавнього часу ця родина мешкала в селі Уланове, яке знаходиться в прикордонні, на "нулі". Люди евакуювались звідти через страшні обстріли. Громада, де вони мешкали, кожного дня потерпає від КАБів, кожного дня артилерія, кожного дня дрони. Дорогу, якою можно проїхати до тих сел, називають "дорогою смерті". Родина Тетяни евакуювалась до Глухова, мешкали вони у гуртожитку. Таня була такою людиною як сонечко — від неї віяло теплом та добротою. Менший хлопчик вже навчався в школі, сама ж Таня була творчою людиною, виступала на всіх сільських концертах, була душею компанії".

За словами Анни, гуртожиток, де мешкала в тому числі родина Тетяни, був атакований двома "Шахедами".

Наслідки влучання путінських "Шахедів" в гуртожиток. Фото: ГУ ДСНС в Сумській області.

"Один атакував дах будівлі, другий цілеспрямовано влучив у стіну. Повністю все зруйновано. Микиті у грудні мало б виповнитись 8 років. Нещодавно він написав листа святому Миколаю, попрохав його подарувати іграшковий потяг, цукерки та перемогу. На жаль, свій подарунок ця дитинка вже не отримає. Разом з Тетяною був її чоловік, він вижив", — каже Анна.

Лист, якого Микита написав святому Миколаю перед загибеллю. Фото надано Анною Харитоненко.

За її словами, зараз триває збір всього необхідного для всіх, хто постраждав внаслідок чергової російської атаки. Серед постраждалих є і діти.

За останніми даними МВС, кількість загиблих у Глухові становила 12 людей, серед яких одна дитина.

Один "Шахед" пошкодив будинок, інший - добив! У Глухові вже 12 жертв!

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