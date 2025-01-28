7-річний тіктокер-автор хіта "Скоро буде паска" знову "розриває" Інтернет: що він зробив

7-річний тіктокер, автор хіта "Скоро буде паска" Матвій Брус розповів, як він він використав свою популярність, щоб допомогти ЗСУ.

7-річний Матвій Брус із Черкащини, який два роки тому прославився хітом "Скоро вже буде паска", тепер завдяки своїй популярності допомагає ще й нашим військовослужбовцям.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Аліни Лісової.

Матвій – це зірка ТіkTok, якого знає вся Україна. Нині він уже другокласник. І у свої 7 років може похвалитися тим, що волонтер. Він непосидючий, допитливий і розумний. А ще працьовитий і вже має надто насичений графік.

"Сьогодні в мене була до 12 школа, тоді інтерв'ю до 2, тоді в Черкаси їхать бути керівником "Смарт юа", а тоді приїду ввечері додому і буду уроки вчить", – каже Матвій Брус.

Маленькі волонтери з військовими

Втім усе це не перешкода, аби займатися великими ділами. Адже хлопчик зайнявся волонтерством. За рік на передову вони вже передали понад тисячу дронів та кілька десятків авто. Вони – це блогери Черкащини. Усе починалося з відео про сільське життя – як працювати на землі, садити овочі, робити ковбасу та м'ясо. А потім вони об'єдналися і разом заохочують інших донатити на ЗСУ

"Ми проводимо прямі трансляції, є велика частина людей які нам довіряють. Разом ми сідаємо, обговорюємо якусь тему, читаємо коментарі. Коли заходить Матвійчик – давайте я вам вірша розкажу, він розказує і донатять всі, мотивує людей, ну дитина старається", – каже батько Матвія Володимир Брус.

Матвій Брус

Аби люди донатили охочіше, кожного ефіру проводять розіграші. Серед лотів - фермерська продукція власного виробництва, різні смаколики, господарська техніка, сувеніри і навіть суперпризи – автомобіль ВАЗ 2101.



"За останній місяць ми змогли придбати 153 ФПВ-дронів і один квадроцикл електричний за 490 тисяч", – каже батько Матвія.

"Я зайшов на проєкт до Володимира перший множив усе на 2, от уявіть що він збивари ми додавали ту ж саму суму, ми ввели порцію чогось такого незвичного. Люди війна не закінчилась, розслаблятися не можна так як і надіятися, що за нас хтось щось зробить", - каже керівник агрофірми Олексій Васильченко.

Організаційними питаннями керує пані Любов. Вона волонтер зі стажем - військовим допомогає з 2014 року і має позивний "Мама Люба".

Поки команда благодійників росте, тим часом малий Матвій тішиться знайомствами з уже легендарними українськими бійцями.

"Дуже багато знайомих військових у мене, ось ще Роман Грибов, той що послав руський воєнний корабль на дно, оце уже дві зірки знайомі", – каже хлопчик.



І на питання, чи не втомився у свої 7, робити стільки важливих справ одночасно, відповідає: "Я дуже роботлива дитина так, що моє дитинство має пролетіть дуже крутим, але війну треба закінчити нам, а не росіянам. Росіяни должні вже пропасти, а ми должні жити! Україна понад усе!".

Матвій Брус

А ще ділиться важливими планами, ким мріє стати як виросте.

"Будівельником, щоб відбудувати всю Україну! А якщо ми повернемо свій Крим, то я теж його відремонтую весь, всю територію України, яка побита", – каже хлопчик.

Знову розриває Інтернет! Малий тіктокер використав свою популярність!

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