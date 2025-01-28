7-річний тіктокер-автор хіта "Скоро буде паска" знову "розриває" Інтернет: що він зробив

7-річний тіктокер, автор хіта "Скоро буде паска" Матвій Брус розповів, як він він використав свою популярність, щоб допомогти ЗСУ.
7-річний Матвій Брус із Черкащини, який два роки тому прославився хітом "Скоро вже буде паска", тепер завдяки своїй популярності допомагає ще й нашим військовослужбовцям.
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Аліни Лісової.
Матвій – це зірка ТіkTok, якого знає вся Україна. Нині він уже другокласник. І у свої 7 років може похвалитися тим, що волонтер. Він непосидючий, допитливий і розумний. А ще працьовитий і вже має надто насичений графік.
"Сьогодні в мене була до 12 школа, тоді інтерв'ю до 2, тоді в Черкаси їхать бути керівником "Смарт юа", а тоді приїду ввечері додому і буду уроки вчить", – каже Матвій Брус.
Втім усе це не перешкода, аби займатися великими ділами. Адже хлопчик зайнявся волонтерством. За рік на передову вони вже передали понад тисячу дронів та кілька десятків авто. Вони – це блогери Черкащини. Усе починалося з відео про сільське життя – як працювати на землі, садити овочі, робити ковбасу та м'ясо. А потім вони об'єдналися і разом заохочують інших донатити на ЗСУ
"Ми проводимо прямі трансляції, є велика частина людей які нам довіряють. Разом ми сідаємо, обговорюємо якусь тему, читаємо коментарі. Коли заходить Матвійчик – давайте я вам вірша розкажу, він розказує і донатять всі, мотивує людей, ну дитина старається", – каже батько Матвія Володимир Брус.
Аби люди донатили охочіше, кожного ефіру проводять розіграші. Серед лотів - фермерська продукція власного виробництва, різні смаколики, господарська техніка, сувеніри і навіть суперпризи – автомобіль ВАЗ 2101.
"За останній місяць ми змогли придбати 153 ФПВ-дронів і один квадроцикл електричний за 490 тисяч", – каже батько Матвія.
"Я зайшов на проєкт до Володимира перший множив усе на 2, от уявіть що він збивари ми додавали ту ж саму суму, ми ввели порцію чогось такого незвичного. Люди війна не закінчилась, розслаблятися не можна так як і надіятися, що за нас хтось щось зробить", - каже керівник агрофірми Олексій Васильченко.
Організаційними питаннями керує пані Любов. Вона волонтер зі стажем - військовим допомогає з 2014 року і має позивний "Мама Люба".
Поки команда благодійників росте, тим часом малий Матвій тішиться знайомствами з уже легендарними українськими бійцями.
"Дуже багато знайомих військових у мене, ось ще Роман Грибов, той що послав руський воєнний корабль на дно, оце уже дві зірки знайомі", – каже хлопчик.
І на питання, чи не втомився у свої 7, робити стільки важливих справ одночасно, відповідає: "Я дуже роботлива дитина так, що моє дитинство має пролетіть дуже крутим, але війну треба закінчити нам, а не росіянам. Росіяни должні вже пропасти, а ми должні жити! Україна понад усе!".
А ще ділиться важливими планами, ким мріє стати як виросте.
"Будівельником, щоб відбудувати всю Україну! А якщо ми повернемо свій Крим, то я теж його відремонтую весь, всю територію України, яка побита", – каже хлопчик.
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