Ексклюзив ТСН
131
2 хв

7-річний Макар загинув, його тато у тяжкому стані: РФ вдарила по будинку звільненого з полону воїна

Росіяни атакували Запоріжжя ракетами, КАБами та дронами.

7-річний Макар загинув, його тато у тяжкому стані: РФ вдарила по будинку звільненого з полону воїна

Наслідки атаки по Запоріжжю / © ДСНС

Семирічного хлопчика вбили росіяни у Запоріжжі. А кількість поранених зросла до семи. Серед них і батько хлопчика — він у реанімації. А також співробітник ДСНС. Вночі місто пережило 6 годин безперервної атаки. Росіяни били по енергетичній інфраструктурі та житлових будинках.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Дарʼї Назарової.

Росіяни вбили сина звільненого з полону військового

Росіяни вдарили по Запоріжжю «Шахедами» близько опівночі. По місту пустили 8 ударних дронів. Один з них вгатив у кімнату 7-річного хлопчика.

«Я спочатку руками розгрібала, вогонь, це все я розгрібаю. Потім сусід кричить — води візьми. Я воду вилила і далі діставати. Я розумію, що мені треба іти, шукати другу дитину. Старша допомогла розбити вікно, вона перша вискочила. Я чую — чоловік кричить. Поки обійшла навколо будинку, а вже палає там, де дитина була у кутку, він найбільше постраждав», — каже мама хлопчика Світлана.

Світлана і її двоє доньок дивом не постраждали. А от маленького Макара, попри всі зусилля медиків, врятувати не вдалося. Дуже постраждав і його тато. Він у вкрай важкому стані.

Батько загиблого хлопчика — демобілізований боєць. Лише навесні повернувся з російського полону. Придбав будинок, і саме його цієї ночі знищили російські терористи. Сусіди намагалися врятувати родину як могли.

«Я вискочив на вулицю, все тут загорілось і палало. Я попитався підключити шланг для пожежі, щоб загасити, але от цього толку було мало», — каже сусід родини Андрій.

Атака на житловий будинок

Але на цьому атаки росіян не припинились. Під ранок вони вдарили по місту 5 керованими авіабомбами та 5 балістичними ракетами. Одна з них впала біля багатоповерхівки. В будинку жодного вцілілого вікна.

«Щоб вони всі повиздихали. Господи, коли це закінчиться», — каже постраждала Алла Володимирівна.

Під’їзд усіяний склом. У знеструмленій темній квартирі вирвані двері та вікна.Пані Алла шокована побаченим.

Внаслідок нічого терору в місті пошкоджено понад 20 будинків. Довелося перекривати рух через греблю «Дніпрогес». Пошкоджені газові мережі вже вдалося стабілізувати. серед 8 потерпілих 35-річний співробітник ДСНС. Батько загиблого Макара — найважчий. Для його дружини і доньок, які лишилися без даху над головою, друзі та родичі збирають допомогу.

