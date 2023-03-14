7 тисяч кілометрів пішки: киянин через війну втратив бізнес і зі своїм псом подався в мандри Україною

Сім тисяч кілометрів разом із собакою - киянин вирушив у пішу мандрівку Україною зі своїм вихованцем. Всі пригоди чоловік фільмує і викладає в соцмережах, допомогою підписників ділиться зі ЗСУ. Мріє завершити мандрівку, побувавши вже на всіх деокупованих територіях. Зі столиці мандрівники дійшли вже до Закарпаття, йдеться в ТСН.

У день Різдва, 25 грудня, вони помандрували у велику прогулку. Від того часу Василь зі своїм собакою Циганом здолали майже півтори тисячі кілометрів. Зі столиці вирушили в Ірпінь, а далі були Житомир, Вінниччина, Тернопільщина, Хмельниччина, Львівщина, а тепер вже й Закарпаття. “Ціль обійти всю Україну, всі 25 регіонів і пройти сім тисяч кілометрів”, - розповідає Василь.

Ця подорож рятує його від депресії, каже мандрівник. Через війну він втратив бізнес, довелося забути про подорожі світом. Не опустити руки допомагав лише вірний друг. “Я коли себе грузив поганими думками, він підходив, лягав біля мене і такий «хмм» - зітхає. Я зрозумів, що все – треба йти… Подорож – це терапія і для мене і для нього”, - пригадує Василь.

Відео мандрівки киянин щодня публікує у соцмережах, рекламуючи заодно мальовничі куточки країни. Підписники, каже Василь, не раз вже допомагали грошима на їжу та ночівлю. Частину пожертв мандрівник перераховує на благодійність. “Ми відправили на медичний батальйон «Госпітальєри» та UAnimals - тваринам. І з того часу зробили окремий рахунок для донатів на ЗСУ і окремий рахунок, хто хоче - може допомагати нам”, - розповідає чоловік.

За день подорожуючі проходять до пів сотні кілометрів. Це складно і людині, і собаці, зізнається Василь. “Був один дуже важкий день, коли ми пройшли 35 кілометрів, а нам кажуть «Ми вас із собакою не поселемо”. Ох, для мене, то була катастрофа. Ми 12 кілометрів до Тернополя доїхали. Тому я вважаю, що ми до Тернополя не дійшли, тому ми у Тернопіль будемо повертатися”,- розповідає про деталі мандрівки чоловік.

Але зазвичай, переконує Василь, місцеві, дізнавшись про незвичайних мандрівників допомагаючи, чим можуть. “Війна дуже показала добрих людей і показала, що їх є дуже багато в Україні”, - переконаний мандрівник.

Попереду у Василя та собаки Цигана ще понад п’ять тисяч кілометрів дороги. Мріють піднятися на Говерлу, а далі дійти аж до Сходу та завершити мандрівку вже на деокупованих Луганщині та Криму.

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