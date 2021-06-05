70-річний водій втікав від поліцейських через перевищення швидкості, а потім спровокував ДТП із трьома загиблими

Аварія сталася на трасі Київ-Чоп.
Троє загиблих, один тяжко травмований - це наслідки лобового зіткнення на трасі Київ-Чоп.
Про це 5 червня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
70-річний водій легковика з фургоном втікав від поліції, яка намагалася зупинити його за перевищення швидкості. Врешті копи його наздогнали, склали протокол.
Після цього кермувальник продовжив рух і майже одразу виїхав на зустрічну, де саме рухався позашляховик. Водій легковика та його 67-річна пасажирка загинули миттєво. Ще одного 37-річного пасажира з цієї машини швидкою доправили до лікарні у критичному стані, однак попри реанімаційні заходи врятувати його не вдалося.
У медзакладі і водій позашляховика, житель Кривого Рогу. Він також має украй тяжкі травми.