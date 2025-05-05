72 години до ймовірної небезпеки: експерти попередили про можливість потужних атак армії РФ

Військові експерти Олег Жданов та Роман Світан не виключають, що армія РФ може здійснити атаку наприкінці тижня / © ТСН

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Кінець цього тижня, а саме 8, 9 травня можуть стати доволі неспокійними як для України, так і для Росії. Таку думку в коментарі для ТСН.ua висловили військові експерти Олег Жданов та Роман Світан, враховуючи поточну ситуацію та те, що в Москві планують безпечно провести військовий парад.

«Я думаю, що обстріли будуть продовжуватися. Можу припустити, що РФ проти ночі 9 травня може влаштувати масований удар, щоб ми не відповідали. Або цей удар може статись 8 травня», — припускає Олег Жданов.

Водночас Жданов не виключає, що цього року може бути неспокійно 9 травня і в Москві. Та звертає увагу на заяву мера Москви Сергія Собяніна про те, що під Москвою проти ночі 5 травня було збито 4 дрона.

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«З воєнної та політичної точок зору посіяти паніку серед учасників, які б побоялись вийти на Червону площу — це була б політична перемога. Прилетить чи не прилетить дрон — це питання 159-те», — каже Жданов.

Крім того, він не виключає і того, що саме 9 травня і в Україні, і в Росії цей день пройде відносно тихо.

«Якщо 9 травня буде тиша, то, скоріш за все, атака по Україні може статися або 8 травня, або 10. 8 травня — щоб налякати нас максимально, 10 травня — показати, що вони продовжують активні бойові дії. Але я більше схиляюсь до думки, що неспокійною може бути ніч 9 травня. Путін може помститися через те, що Україна не погодилася на його (короткотривале — Ред.) перемир’я», — припускає військовий аналітик.

Росії вигідна будь-яка пауза

В той же час інший військовий експерт, Роман Світан, висловив свою думку наступним чином: «Зараз армії РФ потрібна оперативна пауза, ворог планує наступ влітку, вздовж лінії фронту буде збільшення інтенсивності. Ворог хоче підтягнути сили та засоби до лінії фронту. Тому давати армії РФ паузу — це дурість, зупинка вигідна армії, яка наступає».

За словами Світана, у найближчі дні законною військовою ціллю може стати скупчення військових та техніки, які планують брати участь у параді в Москві.

На думку Світана, у ворога вже підготовлена техніка та озброєння для атаки по Україні, удар може відбутись незалежно від того, буде чи ні Україна атакувати Росію найближчим часом.

«Атака на паузі. Як тільки вирішать — можуть здійснити її», — каже Світан.

Раніше повідомлялось про те, що відомий аеророзвідник дав свій прогноз.

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