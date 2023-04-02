75 років подружнього життя: українці встановили рекорд тривалості шлюбу

Їй 92, йому - 96 і разом у шлюбі вони вже 75 років. Василь та Парасковія познайомилися в землянці ще під час Другої світової. Нині ж зізнаються, секрет такого довгого подружнього життя – ніколи не сваритись одне з одним, йдеться в ТСН.

“Не думала, бо були молоді ще, думали що молоді, хто знає, скільки проживемо. Жили в мирі, не сварилися, ділилися і горем і щастям, всім ділилися”, - розповідає жінка.

ТСН уже розповідала історію родини Кириченків кілька тижнів тому. Побачивши на сюжет, експерти Національного реєстру рекордів України вирішили перевірити і не помилилися – шлюб Василя та Парасковії - найдтриваліший зафіксований в Україні.

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На жаль, зберегти оригінали документів подружжю не вдалося. Утім, нещодавно вони поновили відмітки в паспортах, що підтверджують дату їхнього розпису 22 лютого 1948 року. А ще - знайшли свої світлини з часів перших побачень, де на звороті збереглися навіть листи, які Василь тоді писав коханій. “Це перевищення опереднього рекорду, який стався у Вінниці - родина Макаренків, на сьогодні їхній шлюб 71 рік - це перевищення на 4 роки. Діючий світовий рекорд зараз - 82 роки тривалості шлюбу”, - кажуть у національному реєстрі.

Нагадаємо, що у Бородянці до річниці звільнення міста встановили скульптуру, яку створили за фото, на якому дівчинка катається на гойдалці. П'ятикласниця не очікувала, що матиме таку славу і була присутня на відкритті скульптури.

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