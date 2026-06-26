76-річного киянина, у якого забрали квартиру за борги, вивезли з лікарні: хто та куди

Іван Берестецький / © ТСН

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Як відомо, до недавнього часу він мешкав на столичному проспекті Шухевича, 26 та був позбавлений своєї однокімнатної квартири — після розголосу поліція Дніпровського району Києва відкрила та розслідує кримінальне провадження. Сам чоловік, після всього, що з ним сталось, був госпіталізований до лікарні №8 — швидка забрала його з моста на проспекті Степана Бандери.



Як стало відомо тепер, вчора, 24 червня міські соцпрацівники оформили цього чоловіка до одного з геріатричних пансіонатів. Про це повідомили в коментарі для ТСН.ua лікарі, цю інформацію нам підтвердила і заступниця КМДА Марина Хонда.



За її словами, він там перебуватиме як мінімум тимчасово.



«Зараз тривають слідчі дії. Правоохоронні органи з’ясовують, що з його квартирою», — повідомила нам Марина Хонда.

Як пенсіонера залишили без квартири: що відомо

За даними фахівців Державної виконавчої служби, ЖБК, у якому перебуває багатоповерхівка, де мешкав цей пенсіонер, нарахував Івану Берестецькому борг на величезну суму — більше 870 тис.грн. (в його квартирі не було лічильників води і не виключено, що увесь небаланс по будинку, в якому близько 500 квартир, записали на нього).

З’являлись неофіційні відомості, що після продажу квартири і погашення боргу Іван Берестецький може отримати залишок — близько 120 тис. грн.

Але, як пояснили в коментарі для ТСН.ua джерела у цій службі, він не отримає навіть цієї суми, тому як згідно закону буде вирахувано, зокрема і виконавчий збір. Тобто цей чоловік може не отримати взагалі ніякої решти або вона буде вкрай мізерною. Водночас, наші джерела у Мін’юсті висловлюють сумнів, що цей борг відповідає фактичному обсягу спожитої чоловіком води і припускають, що всі крапки над «і» міг би розставити чіткий аудит спожитих комунальних послуг.

Раніше ми розповідали, що після виписки з лікарні 76-річному пенсіонеру, якого позбавили житла за борги, поки нікуди повертатись.

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