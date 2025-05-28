8, 12 і 17 років: на Житомирщині попрощалися з дітьми, яких вбила Росія (фото, відео)

Діти, яких вбила Росія / © ТСН

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В Коростишеві сьогодні прощаються з трьома дітьми, які загинули внаслідок масованої комбінованої атаки 25 травня.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Станіславу було 8 років. Тамарі — 12. Роману — 17. Всі діти з однієї родини. Їхні батьки поранені, мама у тяжкому стані.

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17-річний Роман / © ТСН

Загибель трьох дітей з однієї родини шокувала містечко. І на прощання з ними вийшла чи не уся громада. Діти та дорослі зранку зібралися біля школи та пішим ходом рушили до місця прощання.

12-річна Тамара / © ТСН

Кореспондент ТСН Іван Воробйов розповів, що містяни шоковані звісткою про загибель дітей. Прощання відбувалось біля місцевого будинку культури, люди приносили квіти.

8-річний Станіслав / © ТСН

Класна керівниця 17-річного Романа Юлія Скок розповіла, що діти були дуже скромні та чуйні.

«Роман був дуже скромний. Рідко показував свої емоції. Він і мухи не образить. Тома боролася за справедливість. Стаса обожнювали діти. Ці діти були надзвичайними, які завжди допоможуть», — каже вчителька.

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За словами педагогині, Роман захоплювався історією України, проте мріяв себе реалізувати у технічних спеціальностях.

Учні відмовились від випускного та останнього дзвоника. Натомість вони планують піти на кладовище, щоб вшанувати пам’ять дітей.

Мати дітей притомна, але її стан залишається тяжким. Ймовірно, вона знає про смерть дітей.

Коростишів досі оговтується від атаки росіян. В місті 50 пошкоджених будинків, 9 людей були поранені.

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Нагадаємо, що у ніч проти 25 травня російські війська вкотре завдали масованого удару по Україні дронами та ракетами.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: КОРОСТИШІВ ПРОЩАЄТЬСЯ З ТРЬОМА ЗАГИБЛИМИ ДІТЬМИ! МІСТО В ШОЦІ від ВТРАТИ