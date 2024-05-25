“8 годин чекав на евакуацію і втратив 2,5 літри крові”: боєць “Каховка” розповів про страшне поранення

Боєць підрозділу “Стугна” у складі спецпідрозділу “Тимура” ГУР МО України на позивний “Каховка” розповів про важке поранення, яке отримав на фронті. Міна впала за 50 см від нього, боєць чекав на евакуацію вісім годин.

За його словами в ексклюзивному інтерв’ю для TSN.UA, росіяни скинули з дрона міну калібра 82 міліметри.

“Повезло мені так, що грунт був досить сирий. Грязюка ще була, хоча температура плюс один. Міна впала за півметра від моєї ноги, розірвалася під землею. Мені уламками побило руку, відірвало пальці на нозі. Лікарям довелося пів стопи ампутувати, а згодом і всю руку”, — розповів “Каховка”.

Боєць пригадав, що дві броньовані машини для евакуації приїхали дуже швидко, однак росіянам вдалося пошкодити їх.

“Тому евакуація перенеслася ще на невизначений час. За чотири години вже прибули за моїм побратимом. Він на той час був в дуже важкому стані, дуже велика крововтрата… А мене вдалося евакуювати тільки через вісім годин після поранення. Лікарі не вірять, що у мене залишилися в повній мірі кінцівки. Турнікети були затягнуті майже під пахову зону. Всі знають, що турнікети – це дві-чотири години і, скоріше за все, це буде ампутація”, — розповів військовий.

У нього також була розірвана артерія, він втратив понад 2,5 літрів крові.

“Для непідготовленої людини це майже смертельно. Але вдалося все-таки евакуюватися. І при тому, що турнікети були дуже високо, кінцівки повністю мені не ампутували. Добре, що у нас такі гарні лікарі. І мене оперативно доставили в лікарню, потім направили на Київ”, — каже “Каховка”.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Лікарі були шоковані! Втратив 2,5 літри крові і 8 годин чекав на евакуацію! Інтерв’ю з “Каховкою”

Читайте також: