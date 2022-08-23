8-річний хлопчик із Чернігова співом заробив для ЗСУ понад 100 тисяч і ним зацікавились музичні продюсери

Йому лише вісім років, а він уже зібрав на потреби Збройних сил України більше 110 тисяч гривень.

Сергій Мороз співає в центрі Чернігова і таким чином збирає гроші на потреби армії. Перший "транш" - 60 тисяч гривень - школяр передав фонду Сергія Притули. Другу зібрану партію народних гривень маленький волонтер передасть музичному продюсеру Вадиму Лисиці, який теж допомагає нашим військовим, йдеться в ТСН.

Вже другий місяць у центрі Чернігова співає восьмирічний Сергій Мороз, всі зібрані кошти на Збройні сили, репертуар - винятково український. Мама Катерина розповідає, співом допомагати нашій армії захотів сам Сергій. «Він бачив, скільки вже діточок починають допомагати - плетуть браслети, продають іграшки, хтось на гітарі, то він каже: «Я вмію співати. Давайте я буду співати», – пригадує мама хлопчика.

Попервах і батьки, і сам хлопець переймалися - чи знайдуться у чернігівців, які понад місяць жили під обстрілами, гроші на добру справу. Та всі побоювання виявилися марними. «На площі мені кидають п’ятисотки, і мені кидають, бо мені вже довіряють, бо я вже Притулі гроші відвіз», - переконує Сергій.

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Перші зібрані за два тижні 60 тисяч Сергій відвіз своєму тезці - волонтеру Притулі.

Талановитого школяра помітив відомий продюсер Вадим Лисиця і запросив уперше на професійну студію звукозапису. А маленький волонтер передав чесно зароблені гривні, які підуть нашим захисникам на Харківському напрямку.

Як вдячність за допомогу спільній справі, Вадим Лисиця з колегами обіцяє подарувати юному співакові його особисту пісню. Мама вже розуміє, з такого подарунка може розпочатися кар’єра сина.

Сергій Мороз планує збирати співом на вулицях Чернігова, поки дозволить погода. І передає свої побажання нашим захисникам на фронті. «Щоб вони перемогли цю русню і щоб ця русня більше ніколи до нас не приходила. ЗСУ переможуть!» - твердить хлопчик.

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