8-річний хлопчик із Львівщини у святого Миколая попросив звання Героя для загиблого батька-військового

Прохання до Миколая, щоб тата посмертно визнали Героєм України - так у листі до чудотворця написав восьмирічний Дмитрик з Львівщини. Незвичний лист до Миколая здивував дорослих, тож щоб допомогти втілити мрію сина, його мама зареєструвала петицію до президента, йдеться в ТСН.

Його батько 33-річний Василь Кордюк загинув під час визволення Херсонщини. До війни він працював автомеханіком. “На війну він пішов добровільно, нікому не сказавши нічого, ні мені. Прийшов, забрав свій військовий квиток і пішов”, - пригадує дружина Ольга.

Служив у 80 десантно-штурмовій бригаді, брав участь у звільнені Херсонщини. “Одне, що він сказав, як все буде добре - ти по новинах почуєш, це його останні слова. Вже п’ятого жовтня він не телефонував”, - переказує останню розмову із чоловіком.

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Того дня вони їхали на завдання, розповідають побратими Василя. У бронеавтомобіль поцілив танк, троє військових загинули одразу. Василь вижив і допомагав пораненим вибратися з палаючої машини, але з-під щільного ворожого обстрілу сам Василь не врятувався. “Вони погрузилися в інший “Козак”, проїхали буквально метрів 200, де в них влучив також ворожий снаряд, вони всі вискочили з нього, евакуювалися і буквально через секунд 40, через хвилину - був вже другий приліт, де зі слів, Василь загинув від ворожого уламка", - розповідає побратим.

Тіло чоловіка знайшли лише через місяць після загибелі – у день звільнення Херсона. “Показували речі чоловіка, які були біля нього - бронежилет, його позивний, його телефон, але казали, тіло дуже важко розпізнати, в чоловіка пішов удар в голову”, - пригадує жінка.

Ольга каже, її чоловік для неї уже герой, але вирішила втілити мрію сина і зареєструвала петицію, у якій просить визнати її чоловіка Героєм України. Підтримали петицію 4 тисячі людей, а потрібно 25 тисяч голосів, щоб її розглянули.

Лист з бажаннями восьмирічний Дмитрик запаковує у конверт та кладе на підвіконня. Він вірить, що бажання збудеться - війна закінчиться і до речей батька додасться орден "Золота зірка".

"Героя" для загиблого батька: маленький львів'янин зворушив проханням до Миколая

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