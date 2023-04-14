8-річний хлопчик волонтерить у військовому госпіталі і мріє стати президентом, щоб всі все мали

Давид волонтерить навіть попри травму - випадково впав з ліжка і через те, навіть, робив перерву на кілька тижнів.

8-річний Давид Понуляк із Запоріжжя вже волонтерить - возить тканину на білизну, тягає гуманітарну допомогу, розносить пораненим гостинці та розважає їх піснями та віршами. У планах на майбутнє у хлопчика стати президентом України, йдеться в ТСН.

“Я відвожу штани і труси, щоб хлопці могли захищати нашу країну”, - каже дитина.

Торби, які тягає Давид до госпіталю, нелегкі, але в нього місія, хоча йому і вісім, але ж вже волонтер. Давид переконує, що найважче - це доставка гуманітарних вантажів. “Витримувати всі ці їзди… І ти їздиш, їздиш, і тобі стає дуже спекотно, і ти не можеш вже витримати”, - переконує малий волонтер.

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Давид волонтерить навіть попри травму - випадково впав з ліжка і через те, навіть, робив перерву на кілька тижнів. Але вже роздає подаруночки і мріє, як колись у всіх все буде, бо він постарається. “Я мрію бути президентом цієї країни і забезпечити все, що потрібно”, - каже Давид.

Давид по госпіталях ходить від перших днів повномасштабного вторгнення, бо мама теж волонтерка. Не має жодних упереджень, що начебто дітям не можна розповідати про війну, або бачити поранених. “Діти повинні бачити все, що відбувається і коли заходить до чоловік кремезних з бородами, це є така терапія від дітей. Обов'язково це повинно бути”, - переконує мама Давида Олена.

Давид щоразу хвилюється і соромиться, коли співає для військових. А ще він інструктує бійців, що краще робити з гостинцями і нагадує, що робити з ворогами. “Раз стусан, два стусан, вороги тікайте. Гей, москалику, тремтіть, з України геть біжить”, - каже хлопчик.

Волонтерській діяльності заважає школа, але Давид впевнений, що вчитися треба, раз вже вирішив стати президентом. Планує, що зробить, коли стане зрозуміло, що Україна перемогла. “Взагалі я хочу трохи відпочити від війни, а буду потім думати, може на море поїду”, - розмірковує малюк.

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