8-річний хлопчик з Бахмута, у якого росіяни вбили всіх рідних, знайшов нову сім'ю

Правоохоронці евакуювали Богданчика до безпечного місця, після чого його забрала до себе перша дружина вітчима.

Стали відомі нові подробиці історії 8-річного Богдана з Бахмута, у якого росіяни вбили батька та вагітну матір. Вони загинули в ту мить, коли йшли на похорон свого родича, який загинув також під час обстрілу окупантів.

Нагадаємо, за даними поліції Донецької області, батьки залишили хлопчика у знайомої, а самі пішли на похорон. Коли Богдан дізнався про загибель мами (вона була на 7-му місяці вагітності) та тата, то помчав на велосипеді на місце їх загибелі. Коли правоохоронці дізналися про історію Богдана, то евакуювали його до безпечного місця.

"Хлопчика забрала перша дружина його вітчима, якого він називав батьком. Цей хлопчик знайомий з її родиною. Також стало відомо, що допомогти Богданові відгукнулися і державні установи, включно з МВС, журналісти. Хлопчик тримається стійко, він усвідомив, що батьки загинули. З нами він спілкувався як доросла людина", - повідомили нам у пресслужбі поліції Донецької області.

За даними поліцейських, тепер Богдан мешкатиме неподалік від столиці.

Як ми з’ясували, станом на вечір 27 жовтня Богданчик зі своєю опікункою вже був на під’їзді до свого нового будинку. "В мене троє онуків приблизно його віку, він знає їх і вони його. З Богданом все добре, скоро будемо вдома", - повідомила нам Ірина Коровченко, яка тепер буде опікуватися долею хлопчика.

Читайте також: