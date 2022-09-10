8-річний львів’янин своїм співом зібрав пів мільйона гривень для ЗСУ лише за кілька тижнів

Майже пів мільйона гривень зібрав для ЗСУ 8-річний хлопчик зі Львова. Юра співає, а акомпанує йому батько. Хлопчик сам і підготував чуттєвий ліричний репертуар, з яким тепер їздить містами області.

8-річний Юрко співає під акомпанемент батька, а скарбничка з написом "на армію" наповнюється на очах. Повз не можуть пройти ні діти, ні дорослі, йдеться в ТСН.

Хлопчик гастролює областю і менше як за місяць зібрав майже пів мільйона гривень. Секрет - ділиться - в старанності. «Коли я стараюся, то бачу, що багато грошей кидають, кидають по 200,100, 500», - розповідає Юрко.

Допомагати військовим співом Юрко вирішив, коли побачив хлопця з Чернігова, який завдяки пісням передав волонтерам 60 000 гривень. «Юра каже, що ми також вміємо співати, давай спробуємо. Дитина вчиться в хоровій школі «Дударик», також кожного дня, якщо це можливо, ходить до церкви, він слухає божественні наспіви», - розповідає батько.

Співає Юрко здебільшого ліричні пісні, про війну вчити складно, хлопець все сприймає близько до серця. «Якісь пісні про війну, де мама дітей своїх захищає, йому починають сльози текти і він каже, я не можу її вивчити», - розповідає батько Юрка.

За гроші, зібрані хлопцем, уже придбали для військових позашляховик, авто назвали "Юрчик" . «Вже в нас є головним спонсором наших військових і той автомобіль він придбав і два дрони, будемо вести на фронт для наших хлопців», - каже капелан, керівник го «Апостольська Чота» отець Михайло Греділь.

Бійці вже записали для Юрка свою подяку.

В перервах між піснями Юрко розглядає маршрутки, якими марить вже кілька рокі. У майбутньому каже, мріє не про сцену, а про кар’єри водія та священика.

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