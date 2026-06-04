8-річний Ілля та 2-річний Олег загинули з мамами у власних ліжках: моторошні подробиці кривавого удару РФ

8-річний Ілля, який загинув через удар РФ / © ТСН

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Російські окупаційні війська здійснили черговий кривавий та цинічний воєнний злочин, завдавши масованого ракетного удару по щільній житловій забудові Дніпра вночі 2 червня. Ворог цілеспрямовано гатив по мирних кварталах, коли люди спали у своїх оселях.

Ця жорстока атака забрала життя 16 людей, серед яких двоє зовсім маленьких хлопчиків. Ще понад чотири десятки містян зазнали поранень різних ступенів тяжкості. Наразі у лікарнях залишаються 22 постраждалі, за життя яких борються медики.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

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Квіти біля розтрощених під’їздів: історії загиблих дітей

Сьогодні біля вщент зруйнованого підʼїзду чотириповерхівки лежать живі квіти, дитячі іграшки та палають лампадки. Сюди без упину приходять шоковані містяни, аби вшанувати пам’ять тих, кого ще вчора бачили щодня. Сусіди плачуть, згадуючи, як на цих майданчиках разом гуляли діти, життя яких в один момент обірвало російське залізо.

На місце трагедії люди приносять лампадки / © ТСН

Однією з жертв терору став восьмирічний Ілля, який щойно встиг закінчити другий клас. Хлопчик загинув під завалами разом із своєю мамою та бабусею. З усієї родини дивом вижив лише його старший брат, який в останню секунду встиг вискочити з пастки.

«Мама, донька і онук загинули. А старшенький онучок — він врятувався, вискочив. Ось лавки, ми всі тут разом гуляли. Я взагалі не знаю. Це якийсь жах!» — каже місцева жителька.

Ще однією невимовною трагедією стала загибель маленького Олега. Восени хлопчику мало виповнитися лише три роки, але він загинув разом із мамою у власному ліжку. Люди згадують, що шансів врятуватися не було — удар припав просто в будинок посеред ночі, коли всі міцно спали і не мали часу навіть зреагувати на небезпеку.

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Шукати та діставати тіла з-під руїн допомагали не лише рятувальники, а й добровольці та ветерани. Вони досі не можуть стримати емоцій від побаченого на згарищі.

«Почали шукати. Знайшли ми жінку, яка собою накрила дитину. Для мене дуже це трагічно! Бʼють по цивільних будинках, гинуть цивільні. Це дуже боляче», — каже Олександр, ветеран-парамедик.

Місце російського удару у Дніпрі / © ТСН

Удари «double-tap» касетними боєприпасами та порятунок під вибухами

Коли після перших прильотів житлові будинки охопило полум’я, на місце трагедії першими прибули екіпажі патрульної поліції. Кадри з їхніх бодикамер зафіксували справжнє пекло: поліцейські гасили вогонь підручними засобами, пробиралися крізь дим і кричали у темряву завалів: «Є хто живий? Де ти?».

Саме в цей момент, коли тривала рятувальна операція і з-під руїн витягали перших постраждалих, росіяни завдали підступного повторного удару. Просто під вибухами та канонадою патрульні продовжували вручну піднімати важкі конструкції, дістаючи поранених.

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Цей повторний удар став фатальним для багатьох, хто намагався сховатися або допомогти сусідам. Пан Павло разом із дружиною та 22-річним онуком після першого вибуху швидко вибігли з квартири та намагалися дістатися найближчого укриття. Саме на півдорозі їх наздогнала друга хвиля ворожих ракет.

Житловий будинок, в який вдарила РФ / © ТСН

«Цілеспрямовано гатили по житлових секторах. Поки на швидку чекали, турнікети наклали — сусід приніс такі рушники, понатягували. Жінку з онуком перших забрали. А я трохи відпочивав, чекав», — каже Павло, поранений мешканець Дніпра.

Ціна цього виходу в укриття виявилася занадто дорогою: і пан Павло, і його дружина внаслідок вибуху дістали тяжкі поранення, які призвели до ампутації кінцівок. Їхній 22-річний онук наразі перебуває у критично важкому стані в реанімації. Лікарі діагностували у хлопця відкриту черепно-мозкову травму, важкі поранення печінки та понівечені кінцівки, його життя підтримує апарат штучної вентиляції легень (ШВЛ).

Увесь житловий квартал навколо укриття тепер усіяний глибокими вирвами, характерними для використання ворогом заборонених касетних боєприпасів.

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Великі тріщини та квартири без стелі: понад 100 родин без даху над головою

Масштаби руйнувань у Дніпрі — катастрофічні. Загалом у місті понівечено понад пів сотні житлових будинків. Цілий великий квартал фактично припинив своє існування. За попередніми офіційними висновками експертів, щонайменше 7 багатоквартирних будинків відновленню взагалі не підлягають через критичні пошкодження капітальних конструкцій.

У квартирі пані Валерії замість стелі тепер видно відкрите небо. Жінка згадує, що прокинулися всі в суцільних осколках скла і тривалий час не могли вибратися з пастки, адже вхідні металеві двері сильно деформувало вибуховою хвилею — їх довелося довго розхитувати разом із родиною.

Її батько зараз перебуває на лікарняному ліжку зі зламаними ребрами та пораненням плеча. Чоловік постраждав під час того самого повторного удару. Одразу після першого вибуху він разом із сусідом мужньо побіг перекривати магістральний газ по всьому будинку, аби запобігти масштабному вибуху у квартирах. Газ вони перекрити встигли, але сусід Валерії загинув на місці, а батькові дивом пощастило вижити під уламками.

Внаслідок російського терору понад сто дніпровських родин в один момент залишилися без даху над головою. Врятувалися люди лише завдяки диву та внутрішньому передчуттю небезпеки.

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Зараз на місці трагедії продовжують працювати експертні комісії, які детально обстежують кожну конструкцію та складають акти руйнувань. А нещасні люди під наглядом рятувальників намагаються заходити до своїх розтрощених кабінетів та кімнат, аби врятувати з-під завалів бодай якесь вціліле особисте майно та документи.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: День вшанування пам’яті загиблих дітей! ЖАХІТТЯ із Дніпра! Шокуючі кадри! | ТСН 7:00 4 червня

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