8 років війни, "навчання" ворога на кордоні, чергові погрози наступу: як жити в постійному стресі та уникнути паніки

8 років війни, "навчання" ворога на кордоні, чергові погрози наступу: як жити в постійному стресі та уникнути паніки

Перше завдання, яке стоїть перед українцями: слідкувати за новинами і лише на авторитетних джерелах, щоб вберегтися від брехні.

Загроза повномасштабної війни, яка вже кілька місяців тримає в напруженні всіх українців, стає причиною безперервної тривоги. До очікування військових дій, додаються постійні псевдомінування, агресивна риторика ворога та навала фейків. Дедалі частіше в суспільстві говорять про паніку, чи то більш точно - напруженість та стурбованість.

Про те, як позбутися її, та заспокоїтися, але не втратити пильність - 21 січня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Більше 100 тисяч вояків поблизу кордонів України. Новітнє потужне озброєння та відкриті погрози з боку Росії - така картина інформаційного дня останні кілька місяців. Хтось з українців в повномасштабну війну вірить, хтось - ні. Які сподівання переважають - не важливо. Тут головне - що про можливу загрозу всі знають.

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"Паніка настає, коли ти не знаєш, що навколо тебе. Тоді тобі дуже треба інформація", - говорить військовий психолог Андрій Козінчук.

І це є перше завдання, яке стоїть перед вами: слідкувати за новинами і лише на авторитетних джерелах, щоб вберегтися від брехні.

"Спокій - це не тоді, коли "я заспокоївся", а коли я чітко знаю, що я буду робити. Куди я буду їхати, хто мене там буде чекати, якщо не буде зв'язку - у якому місці, в який час ми будемо зустрічатися", - зазначає він.

Обдумані на перед дії додадуть впевненості. Обговорення їх із ріднею, і особливо із дітьми, цю впевненість подвоїть. Без цього - нервуєте ви, це бачать діти, і переймають тривогу. До того ж, як діяти їм, вони мають знати і без вас.

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Треба поговорити з дітьми: що робити коли пропадає зв'язок, хто за що відповідає, хто несе воду, їжу, або де знаходиться тривожна валіза з документами, медикаментами чи найнеобхіднішими речами. Навіть, якщо у вас вона не зібрана, саме знання, що для неї потрібно - теж заспокоює. А зважаючи на тяглість у часі, інформаційної війни, яку ворог веде роками, подібна підготовка - надпотрібна.

"У нас ця війна триває, і вона триватиме ще довго, бо вона вигідна РФ", - говорить політолог Богдан Петренко.

Нею, певен експерт, Росія не лише хоче отримати владу над Україною, а й демонструвати свою значущість в світі.

"Західні країни розуміють, що Україна є останньою буферною зоною, яка є між Заходом і країнами НАТО. Як тільки цей буфер зникає, Росія починає нести загрозу Заходу", - зазначає він.

8 років війни, погрози наступу, псевдомінування – як жити в постійному стресі та уникнути паніки

Й ця ситуація один із чинників, який має зменшувати панічні настрої. Адже партнери України щодня заявляють про підтримку нашої країни: провадять численні перемовини і виголошують застереження для Росії, які б мали відвернути її керівництво від агресивних планів.

Якщо ж РФ на це таки піде, її зустрінуть тут не хлібом-сіллю. Військові дії в Україні вже тривають 8 років, і захищати свою землю українці знають як, і вміють.

Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський закликав українців "не накручуватися" і оголосив про амбітні плани на 2022-ий.

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