8 тисяч на мрію: чи допомогли щомісячні дармові гроші здійснити бажання жительки Черкаської області

ТСН влаштувала експеримент: його учасниця мріяла стати не просто кондитером, а власницею великого бізнесу.

1200 євро щомісяця: 122 щасливчики Німеччини отримуватимуть гроші просто так три роки поспіль. Це соціальний експеримент і проводять його не вперше. Обмежень - жодних, лише не ховати своє життя від дослідників. Відповідні ініціативи є й у інших країнах Європи - і не всі вони вдалі.

Більш детально - у матеріалі ТСН.19:30.

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В Україні поки що такого не впроваджували. Але минулого року ТСН влаштувала свій експеримент. Його учасниця - мешканка села у Черкаській області. Жінка мріяла стати не просто кондитером, а власницею бізнесу. На здійснення задуманого отримувала щомісяця по 8 тисяч гривень. Чи допомогло їй це дійти до мети?

Як воно, мати грошей більше, ніж заробляєш, знає берлінець Бенно. Чоловік у 2018 році щомісяця почав отримувати по 1000 євро. І витрачав їх на власний розсуд. "Мій безумовний дохід" - це соціальний експеримент німецької неурядової організації. Мета - зрозуміти, як після цього зміниться суспільство, чи стануть люди щасливішими, чи відкладатимуть на чорний день. Кошти на цей експеримент не виділяють з бюджету, їх в окремий фонд перераховують усі охочі, а потім обирають учасників самого експерименту в лотереї. Саме серед них і опинився Бенно.

Цьогоріч гроші перерахували 150 тисяч людей і зібрали понад 5 мільйонів євро. З поміж двох мільйонів претендентів виграли 122 людини. Їм відтепер щомісяця і протягом трьох років видаватимуть по 1200 євро. Скептики припускають: дехто із піддослідних може розлінитися. Та й на економіку Німеччини покращення добробуту лише кількох людей навряд чи вплине.

Фінляндія: виготовляти шаманські барабани Юха почав, отримавши допомогу від уряду. Там такий загальнодержавний експеримент проводили у 2017 році. 560 євро щомісяця мали отримувати 2 тисячі безробітних. Скористатися шансом, як Юха, і поліпшити своє життя завдяки безумовному базовому доходу, - змогли не всі. Натомість - відчули себе щасливішими та вільнішими.

У Швейцарії теж намагалися поексперементувати. Навіть відповідний референдум у 2016 році провели. Але 80 відсотків швейцарців проголосували проти того, аби отримувати гроші задарма.

Українка Оксана Юрченко - самотня мама двох дітей із села у Черкаській області. Вона єдина учасниця експерименту "Безумовний дохід", який влаштувала ТСН разом з бізнесменом Василем Хмельницьким. Він погодився упродовж року платити Оксані щомісяця по 8 тисяч гривень без жодних вимог.

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Жінка працювала у невеликому магазині, але у неї була мрія про власний кондитерський цех. ТСН спостерігала за життям Оксани упродовж року, як вона витрачала дармові гроші. Маленький сарай переробила на цех. Налагодила виробництво смаколиків, почала продавати їх на базарі і в неї з'явилися постійні клієнти. А ще - взяла на роботу кілька працівників і заручилася підтримкою місцевої влади.

Так минув рік. Грошей Оксана вже не отримує. Після експерименту її одразу запросили очолити кондитерський цех. Після вагань, від цієї пропозиції відмовилася. Адже тепер в неї нова мрія.

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Нагадаємо, у Львівській області на Яворівському полігоні організували кулінарну битву між тими, хто працює в ресторанах і тими, хто годує армійців. Усі кулінари готували однакові страви і мали обмежений час. А от оцінювали, в кого вона смачніша, військовослужбовці та їхні діти.

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