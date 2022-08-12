80% бійців мають мінно-вибухові ушкодження: як у Дніпрі рятують поранених на передовій

Медики визнають, що травми украй серйозні, проте лікарі намагаються рятувати і життя, і кінцівки воїнам.

Вісімдесят відсотків поранених захисників мають мінно-вибухові ушкодження, підрахували в лікарні Дніпра, куди з передової доправляють військових ЗСУ. Медики вже зібрали цілу колекцію уламків, що дістали під час операцій. Визнають: травми украй серйозні, проте лікарі намагаються рятувати і життя, і кінцівки воїнам.

Подробиці – у випуску ТСН 19:30 за 12 серпня 2022 року.

Запорізький сталевар Анатолій добу тому потрапив під шалений обстріл на Донеччині. Чоловік втратив кисть лівої руки, але тримається.

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"Потрапив під обстріл танку. Десь пролунало 15-16 вибухів. І осколком зачепило ліву руку", - розповідає він.

Анатолій із побратимами тримав Піски. Каже, що росіяни просто рівняють це селище з землею.

"Постійно гармати, гармати, танки. Такого міста як Пески вже нема. Тому що всі будинки знищені. Танк виїжджає з терикона, бачить якийсь будинок і починає по ньому гатити. І гатить, допоки його не складе", - розповідає поранений воїн.

Смертоносні шматки металу - медики показують невелику частину того, що дістали під час операцій. Визнають: навіть дрібні на перший погляд уламки часто завдають страшних ушкоджень.

"Отакі уламки - це є не як голка, що прошив і все. Вони намотують, розривають тканини. Навіть від таких уламків з великою енергією пошкодження м’яких тканин іноді величезні", - каже лікар.

Сорок осколків лікарі вже змогли дістати з ніг Володимира. Його тяжко поранило на Донеччині, коли росіяни почали обстріл з гранатомета.

"Йшли на завдання, нас накрили з АГС. Маленькі гранатки. З пів метра. З турнікетом, звісно! Без турнікету вже все б. У мене напарнику ноги перебивало", - розповідає він.

Чотири операції, попереду ще - медики вже третій тиждень рятують Володимира. Аби він не лише зміг стати на ноги, а й рухатися вільно. Осколки ушкодили не лише м’язи, а й нерви. Він був таксистом у Дніпрі до повномасштабного вторгнення. До війська пішов сам. І зараз, як і більшість поранених, вже рветься назад.

"Вони хочуть скоріше одужати. Деякі намагаються втекти! Але на кудись там до мамки у підвал, а до своїх побратимів назад на фронт. Минулого тижня у мене був такий хлопець, досить серйозне було поранення гомілки. Він: я хочу, я пішов назад до своїх", - розповідає лікар.

Медики кажуть, що роблять усе можливе, аби захисники одужали. Воліли б, аби їхня колекція уламків нарешті не мала поповнень.

Нагадаємо, військовослужбовці спецпідрозділу Держприкордонслужби завдяки безпілотнику знищили танк окупантів. Зробили це вони настільки феєрично, що у бойової машини зірвало башту.

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