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80 людей згоріли, ще 8 втопились у водоймах: ДСНС назвали статистику смертності в передноворічний тиждень і у свято

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80 людей згоріли, ще 8 втопились у водоймах: ДСНС назвали статистику смертності в передноворічний тиждень і у свято

Управління ДСНС Києва

80 людей від вогню ще вдалося врятувати.

Впродовж минулого тижня від 27.12 і до 02.01 вже цього року рятувальникам доводилось виїздити на надзвичайні події майже 1400 разів на всій території України, завдяки цьому було врятовано 98 осіб.

Про це йдеться на офіційному сайті ДСНС

«Ліквідовано 1 тис.160 пожеж, врятовано на пожежах 80 осіб та не допущено знищення вогнем 640 будівель і 46 одиниць техніки. На пожежах загинули 80 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 12 млн. 656 тис. грн», - зазначають рятувальники.

Окрім того піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 43 виїзди, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 363 вибухонебезпечних предметів.

«Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 8 осіб», - зазначили в ДСНС.

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