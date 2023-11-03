Скандал із 80 млн грн на реставрацію Софії Київської: у якому стані святиня і чому там потрібен ремонт

Новий тендерний скандал розгорівся довкола виділення коштів на реставрацію Софійського собору. Йдеться про 80 мільйонів гривень на покрівлю та позолоту куполів. Багато українців обурились через таке використання коштів під час війни.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Неллі Ковальської.

За 40 днів до початку великої війни з Софії Київської впав хрест

У холі Софійського собору встановили фрагмент хреста, який за 40 днів до початку повномасштабної війни впав з південної бані храму.

Фрагмент хреста, який впав перед великою війною

Завідувач собору Ігор Нетудихаткін каже, що тоді це був шок і громада сприйняла це за недобрий знак. Спеціалісти оглянули хрест, що впав і жахнулися. У 70-ті, за радянської влади, коли хрести реставрували, припустилися страшних порушень: чорний метал огорнули кольоровим. Тоді у заповіднику розпочали експертизу хрестів та куполів. Там кажуть, що куполів 40 років ніхто не реставрував.

Ігор Нетудихаткін

2 березня 2022 року хрест під сирени повітряної тривоги повернули на купол. Через місяць окупанти відступили від Києва. А за півтора роки заповідник оголосив тендер на ремонт хрестів, куполів та покрівлі собору. На це потрібно 80 мільйонів гривень, проте українців це вкрай обурило.

Реставратори переконують, що ремонт храму вкрай потрібен

Завідувач сектору технічного нагляду та реставрації Олександр Кравченко розповів ТСН, що через пошкоджену покрівлю є затікання. Це може знищити олійний розпис доби козацького бароко та і сам унікальний храм.

Затікання у соборі

Кореспондентці ТСН також показали дах собору. Щоб потрапити вверх - доводиться повзти. Пан Олександр пояснює – 50 років тому, коли робили цей дах, припустилися тих самих помилок, що і з хрестами. Відтак, і хрести, і куполи, і покрівля – дихають на ладан.

"Тут є непридатний до нормальної експлуатації стан, тут є аварійний, як хрести, позолота і тут є задовільний. Доброго стану тут навіть ніде немає", - каже він.

Генеральна директорка заповідника Неля Куковальська згадує, що проблеми з покрівлею київського собору стали очевидними 2015 року і відтоді вона просила гроші на ремонт, проте нічого не вдалось отримати.

Два мільйони, що виділили на цей рік – будуть використані на заміну хрестів. Нові вже зробили коштом меценатів за понад три мільйони. Держава має оплатити лише монтаж. Але зупинятися на цьому неможна.

"Якщо ми втратимо Софію, ми втратимо ознаку нашої національної ідентичності. Софія – це ознака нашої нації, це місце, де народжувалась держава!", - каже Неля Куковальська.

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Нагадаємо, у січні 2022 року з купола Софійського собору здуло хрест.

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