80% опіків тіла: подробиці смерті медсестри, яка отримали тяжкі травми під час пожежі в лікарні на Прикарпатті

80% опіків тіла: подробиці смерті медсестри, яка отримали тяжкі травми під час пожежі в лікарні на Прикарпатті

Медсестра стала п'ятою жертвою пожежі у Косівській "ковідній" реанімації.

До п'яти зросла кількість жертв пожежі, яка наприкінці минулого року сталася у реанімації Косівської райлікарні на Прикарпатті. Сьогодні, 14 січня, померла 58-річна медсестра.

Про це повідомляє кореспондентка ТСН.

У жінки спочатку діагностували 60% опіків тіла. Але згодом з'ясувалося - їх 80%. Більшість - глибокі. Були обпечені дихальні шляхи. Жінка була на апараті штучної вентиляції легень. Санітарним літаком ДСНС її доправили до Київського опікового центру. Там зробили операцію. Її стан був критично-стабільним. Однак кілька днів тому почав погіршуватися. Врятувати пацієнтку лікарі не змогли.

Медсестра стала п'ятою жертвою пожежі у Косівській "ковідній" реанімації. Двоє пацієнтів тоді згоріли живцем. Ще один хворий був при смерті, і помер, коли спалахнув вогонь. Санітарка отримала 90% опіків тіла - медики врятувати її не змогли.

В Івано-Франківську в обласній лікарні досі залишається травмований на пожежі лікар-реаніматолог. Його життю, кажуть медики, загрози немає. Його тіло обпечене на 20%. Чоловіка готують до пересадки шкіри.

Щодо причин пожежі, то попередні висновки фахівців - начебто одна з працівниць реанімації запалила свічку за упокій хворого, який щойно помер. А повітря там було перенасичене киснем з кисневих систем. Через вогонь від свічки у палаті усе зайнялося миттєво. За фактом пожежі відкрите кримінальне провадження. Остаточних висновків експертизи ще немає.

Нагадаємо:

У Косівській районній лікарні в Івано-Франківській області, де приймають хворих на COVID-19, в одній з палат інтенсивної терапії виникла пожежа.

Пожежа виникла в палаті реанімаційного відділення на першому поверсі чотириповерхової будівлі лікарні. Вогонь охопив 55 м кв. У палаті у цей момент перебувало 7 хворих. Трьох медики встигли винести.

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