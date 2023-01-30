80% руїн перетворять на будматеріал: на Київщині зведуть квартал з будівельного сміття, яке залишили по собі росіяни

Французи подібну технологію опанували ще 17 років тому і зводять об’єкти по всьому світу.

За відбудову військового містечка, яке найбільше постраждало від російської окупації, взялися французькі будівельники. Енергоефективні будинки, індивідуальне опалення та паркувальні майданчики із сонячними панелями - таким буде новий квартал у Гостомелі, йдеться в ТСН.

Їхні технології працюють за принципом замкнутого циклу. 80 відсотків будівельного сміття від знесених будинків піде на зведення нового житла.

Олександр живе від самої деокупації Гостомеля в згорілому і нашвидкоруч відремонтованому гаражі. За адресою, де у чоловіка була трикімнатна квартира, тепер лише котлован. “Я до останнього вірив, що збережеться, що не згорить, як інші будинки”, - каже чоловік.

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Початок повномасштабного вторгнення на Київщині першими зустріли жителі військового містечка у Гостомелі. Звідси кілька сот метрів до місцевого аеродрому заводу Антонова. Злітну смугу з перших годин вторгнення намагалися захопити російськи десантники. Жорстокі бої за гостомельський аеродром повністю зруйнували житлові квартали поруч.

На допомогу Олександру та ще сотням безхатченків цього військового містечка прийшли французькі будівельники. Вони взялися звести гостомельчанам нове житло за новою, для України, технологією. “Це принцип економіки замкнутого циклу. Більшість матеріалів при демонтажу ми не утилізуємо, не вивозимо, не захоронюємо. Будівельне сміття ми відповідним чином переробляємо, що дає можливість використовувати їх у подальшому виробництві”, - пояснює засновник французької будівельної компанії Христоф Дебоф.

Екскаватори, бульдозери та трактори не лише розвалюють згорілу хрущовку. Будівельники сортують сміття на кілька груп: бетон, цегла, залізо, дерево. Його не вивозять на сміттєві полігони, а тут же складують, щоб переробляти. “Ми плануємо отримати 11 різних фракцій, більшість матеріалів буде використана для виготовлення монолітного бетону. Це будуть дробарки і сортувальні лінії, отримаємо вторинний щебінь для виробництва бетону, із цегли та штукатурки отримаємо підсипку для паркувальних майданчиків, засипки котлованів”, - пояснюють в компанії.

Французи подібну технологію опанували ще 17 років тому і зводять об’єкти по всьому світу. Подібне будівництво на 20 відсотків дешевше звичайного. Економлять на логістиці та вартості будівельних матеріалів. 80 відсотків будівельного сміття від знесеного будинку йде на зведення нового.

Українські та французькі архітектори презентують проєкт забудови для мешканців, які втратили житло. Замість зруйнованого рашистами містечка французи пропонують звести європейський квартал: енергоефективні будинки, індивідуальне опалення та паркувальні майданчики із сонячними панелями. У декого з присутніх накочуються сльози не від побаченого сьогодні, а пережитого менше року тому. І лише безхатченко Олександр завжди посміхається. “Я живий залишився, у меня тризубець на грудях наколотий, кадирівці гранатою підривали, я живий залишився, а решта… Якби були росіяни, вони б вбили”, - переконаний Олександр.

Своє нове життя чоловік планує розпочати у новій оселі вже за рік. Принаймні так обіцяють забудовники і чекати поки закінчиться війна ніхто не збирається - жити комфортно тут і зараз назло ворогам.

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