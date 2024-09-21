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80 тисяч загиблих українських військових: Зеленський відреагував на цифри WSJ

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80 тисяч загиблих українських військових: Зеленський відреагував на цифри WSJ

Володимир Зеленський. / Фото: Associated Press

доповнюється

Президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію видання The Wall Street Journal про те, що у війні з Росією загинуло 80 тис. українських військовослужбовців. 

Про це глава держави сказав під час зустрічі із журналістами 20 вересня. 

Президента обурила така завищена цифра, про яку написало американське видання. За його словами, реальна цифра інша. Втім, про яку кількість загиблих українських захисників йдеться, Зеленський не повідомив.

"80 тисяч? Це брехня. Реальна цифра набагато менша, ніж та, що була опублікована. Суттєво", - заявив український лідер.

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