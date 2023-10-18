800 людей вбито одним ударом: хто випустив ракету по лікарні в Секторі Гази

Хто насправді винен в одній з найбільших трагедій цієї війни, як відреагували у світі та чому ця страшна подія зруйнувала надії на мир в регіоні?

Жахливий удар, який забрав життя понад 800 людей. Мусульманські країни по всьому світу обурені та звинувачують Ізраїль в нелюдській атаці на головну лікарню міста Гази. У ЦАХАЛі ж запевняють, що ракету запустити самі терористи.

ПРо це йдеться в ексклюзиві TSN.UA.

Увечері 17 жовтня представники ХАМАС заявили, що найбільша міська лікарня Гази Аль-Ахлі під ударом.

Хто випустив ракету по лікарні в Секторі Гази Фото: скрін відео M Ahmad/Х

Що саме прилетіло у будівлю не уточнюють, утім масштаб трагедії жахає. Ця баптистська лікарня, збудована ще наприкінці 19 століття, вважалася центром усієї системи охорони здоров’я анклаву. Тож, від ударів ізраїльської авіації, місцеві ховались саме там.

За даними ЗМІ, за рік її щорічно відвідувало понад 40 тисяч пацієнтів.

Кількість загиблих постійно зростає

Наразі, 18 жовтня вдень, відомо про щонайменше 800 загиблих, проте їх число постійно зростає, а рятувальники та волонтери досі продовжують пошукові роботи. Страшні кадри з місця трагедії облетіли світ.

"Це реально геноцид. Ви можете побачити усі ці мертві тіла, всі ці втрати. Вони хотіли знайти безпечне місце у єдиному християнському шпиталі Гази. Арабський шпиталь Аль-Ахлі єдиний християнський шпиталь в місті. Вони хотіли знайти тут притулок і безпеку. А його варварськи бомбардували. Всіх їх доставили до лікарні вже без ознак життя", — розповідає лікар шпиталю.

Фото: Associated Press

Хто здійснив атаку: факти, докази, заява Нетаньягу

ХАМАС звісно звинуватив Ізраїль. Насправді, щоб завдати настільки потужного удару потрібно мати відповідну зброю: ракети або ж авіацію. Терористи своїх літаків не мають, тож ЦАХАЛ повністю контролює повітряний простір Сектору Гази.

Армія оборони Ізраїлю звинувачення у свій бік категорично відкидає. Як доказ демонструють заяву бойовиків від 17 жовтня про запуск нової потужної ракети R160 у бік Хайфи, що на півночі Ізраїлю. А уже за 10 хвилин на тому ж каналі терористи підтвердили влучання по шпиталю.

На підтвердження своєї теорії публікують ізраїльтяни і супутникові знімки зруйнованого медзакладу. Запевняють, що від цього удару немає воронки характерної для авіаційних бомб, які ЦАХАЛ скидає на Газу. Якщо ж воронки немає, то атакувала ракета. Припускають, що вона належала іншим місцевим терористам з “Ісламського джихаду”.

Те саме стверджує і прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

"Аналіз оперативних систем ЦАХАЛ вказує на те, що в секторі Газа терористи випустили ракетний шквал, який пройшов у безпосередній близькості від лікарні Аль-Ахлі в Газі під час удару. Розвіддані з багатьох джерел, які ми маємо в руках, вказують на те, що Ісламський Джихад відповідальний за невдалий запуск ракети, яка влучила в лікарню в Газі", — заявив Нетаньягу.

Публікує ЦАХАЛ і радіоперехоплення двох оперативників ХАМАС. Ті самі припускають, що ракета могла бути палестинською.

Радіоперехоплення оперативників ХАМАСу

Я тобі кажу, що це вперше, коли ракета впала саме таким чином. Саме тому вони кажуть, що це ракета Ісламського джихаду.

Що?

Вони кажуть, що це ракета Ісламського джихаду.

Вона наша?

Схоже на те.

Фото: Associated Press

Що каже ісламський світ?

Утім в ісламському світі Ізраїлю буквально ніхто не повірив. Одним із перших жахливий удар по лікарні засудив президент Туреччини Ердоган. Він назвав його проявом нелюдяності Ізраїлю

"Напад на лікарню з жінками, дітьми та невинними цивільними є останнім прикладом нападу Ізраїлю, якому бракує найосновніших людських цінностей", — заявив Ердоган.

Проявом геноциду удар назвали у Палестині. Засудили його в Ірані, Катарі, Саудівській Аравії та Єгипті.

У Лізі Арабських націй пообіцяли знайти та засудити винних.

Гостро відреагували і в Йорданії. Король скасував зустріч з президентом Байденом і президентом Египта Ас-Сісі. 18 жовтня після візита Байдена до Ізраїлю, в Аммані сторони мали спробувати знайти рішення цій війні.

Фото: Associated Press

“Питання” до Ізраїлю має і Байден

Представник Ради Нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що президент США ставитиме ряд жорстких питань.

"Він ставитиме їх як друг, як справжній друг Ізраїлю, але поставить їм деякі питання", — додав Кірбі.

Удар по лікарні викликав бурхливу реакцію по всьому світу. Пропалестинські мітингарі зібрались навколо Білого дому із закликом припинити підтримку Ізраїля. Мітингують і в канадському Торонто.

У Стамбулі тисячі обурених людей вийшли до ізраїльського консульства та спробували вдертися до будівлі.

Мітинги на підтримку Гази пронеслися Туреччиною, Йорданією та Ливаном. Ось так у Бейруті тисячі мотициклістів попрямували в бік американського посольства.

На Заході удар засудили, утім поки не визначились з винними. До розслідування інциденту закликав президент Франції Макрон та Голова Єврокомісії Урсула фон Дер Ляєн. 18 жовтня об 11:00 до Ізраїля прибув президент США Джозеф Байден.

"Я дуже засмучений і обурений вчорашнім вибухом у лікарні Гази. З того, що я бачив, схоже це діло рук іншої команди, а не вас", — заявив Байден.

Нагадаємо, депутат Кнесета Ізраїлю Еєєв Елькін заявив, що РФ сприяла бойовикам ХАМАСу із Сектора Гази.

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