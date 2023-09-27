82-річний німець витратив усі свої заощадження та власноруч пригнав реанімобіль для ЗСУ: подробиці

82-річний Райнгард Кляйне купив, доокомлектував та пригнав із Німеччини реанімобіль. Раніше чоловік працював лікарем, тож каже: розуміє наскільки важливо вчасно пораненим надати першу допомогу та швидко довезти до мезакладу.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Лоскун.

82-річний німець купив за свої кошти та пригнав до України реанімобіль

82-річний Райнгард Кляйне приїхав до Києва з Берліна. Він привіз реанімобіль для ЗСУ, на який витратив усі свої заощадження - 25 тисяч євро.

"Я знаю, що Україні зараз дуже потрібна підтримка. Тож, цих грошей мені не шкода, хоч і витратив геть усе, що мав", - каже Райнгард Кляйне.

Він розповів, що сам кермував реанімобілем, на дорогу витратив майже добу.

"До Польщі переганяти авто мені допомагав українець. За кермом ми їхали по черзі. Далі - приєдналися ще двоє чоловіків. З ними також була дівчина з Білорусі, яка нині живе у Німеччині. Завдяки знайомим я і дістався України", - каже німець.

Райнгард Кляйне

Чоловік в Україні не вперше. Раніше працював лікарем. Після вибуху на Чорнобильській АЕС, приїжджав з Німеччини, аби допомагати дітям, постраждалим унаслідок аварії. У 2014-ому з жахом дізнався про окупацію Росією Криму. Ще тоді, каже, був упевненим: Путін на цьому не зупиниться. І коли почалася повномасштабна війна - осторонь лишитися не зміг.

"Я запитав себе: чим можу допомогти? Вдома, у Німеччині, я прихистив жінок з України. Серед них була навіть вагітна. Це жахливо, коли люди змушені покидати рідні оселі, рятуючись від війни", - каже німецький волонтер.

Райнгард пригадує: у його родині теж були військові. Дядько воював за часів Першої світової. Манфред фон Ріхтгофен - легендарний німецький льотчик-винищувач, який отримав прізвисько "Червоний барон".

"На його рахунку було близько 80 збитих літаків противника. Він був найкращим. Але загинув ще молодим", - зазначає Райнгард.

Райнгард каже: він із захопленням спостерігає, як українські військові сантиметр за сантиметром відвойовують у ворога загарбані території. Але як лікар розуміє: для успішної боротьби із росіянами, крім зброї, потрібне ще й якісне медичне спорядження. Саме тому і вирішив подарувати реанімобіль. Його він передав захисникам у Києві.

Українські військові були розчулені вчинком німця

Волонтер каже, що у машині є багато необхідного для евакуації і порятунку життя поранених. Та й загалом для облаштування побуту захисників на передовій. Військові оглядають авто. І розчулюються, що у такому поважному віці Райнгард приїхав здалеку, аби зробити свій вклад у нашу перемогу над ворогом. Ще й витративши усі свої збереження.

Реанімобіль, який придбав Райнгард Кляйне

"Це дуже добре, що є люди які допомагають. Причому, в такому віці. Люди бачать нашу перемогу. І вона буде скоро", - каже військовий Олександр Андрієнко.

Реанімобіль ще оглянуть автомайстри, перефарбують. А за місяць-другий він буде вже на Бахмутському напрямку. 82-річний Райнгард запевняє: волонтеритиме і надалі. Тож вже думає, як збирати необхідні на це кошти.

"Я бажаю вам всього найкращого, щоб Україна перемогла", - каже німець.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: 82-річний німець зробив для ЗСУ щедрий подарунок! Витратив все, що мав

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