9-річний Богданчик з Бахмута на власні очі побачив загибель матері: історія хлопчика (фото, відео)

Українські діти страждають через втрати рідних, яких вбила Росія. 9-річний Богдан з Бахмута втратив матір та досі дуже за нею сумує, проте хлопчику допомагають пережити трагедію.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Ярмоли.

Хлопчик на власні очі бачив загибель матері

Зараз Богданчику з Бахмута 9 років. Рік тому хлопчик пережив у місті справжнє пекло. Окупанти, намагаючись захопити Бахмут, просто рівняли його із землею. Під один із таких обстрілів потрапила мама і вітчим Богдана. Із Бахмута його вивезли "Білі Янголи".

Хлопчика вивезли до Іспанії, де він перебував у реабілітаційному таборі для дітей війни. Хтось втратив тата на фронті, хтось місяцями сидів у підвалі, а хтось, як і Богдан - бачив смерть на власні очі. Щоб поспілкуватись із хлопчиком ТСН звернулась за допомогою до психолога і фахівці порадили просто слухати дитину.

Богдан розповів ТСН про втрату матері: "Коли вони йшли, я чую летить ракета і їх вбило. Коли мені про це сказали - я побіг до тата і мами. Подивися на них і знепритомнів. Для мене мама була найріднішою", - каже Богдан.

9-річний Богдан

Хлопчик проходив реабілітацію в Іспанії

В Іспанії Богдан познайомився із Оксаною Лебедєвою – засновницею табору. І вона стала людиною, з якою він посміхався, називав другом і довіряв їй свої секрети.

"Бодіна історія показує, що справді, якщо швидко дитину помістити в безпечне середовище і відгорювати в безпечному середовищі за допомогою фахівців, це дає результат", - каже Оксана Лебедєва.

Після реабілітації Богдан повернувся в Україну. Тут його опікунами стали родичі вітчима, що живуть на Київщині. Тоді у хлопчика стався ПТСР. Оксана Лебедєва вважає, що через те, що дитину не підтримували.

Зараз Богданчик живе у Києві

Після повторної реабілітації, Оксана вирішила допомогти знайти Богдану нову родину. Так у нього з'явились - мама Альона і тато Андрій.

9-річний Богдан

Тепер Богдан живе у Києві. Його життя починається заново. І він навіть знову пішов у перший клас, адже в Бахмуті не встиг його закінчити. Батьки кажуть - він одразу став зіркою школи. Інколи хлопчик зустрічається з Оксаною.

Раніше Богдан навіть в Іспанії боявся звуку літака, тепер хлопчик хоче стати пілотом. А його мрією, попри життя у новій родині, де його люблять є повернення мами.

Щоб позбутись поганих думок, каже хлопчик - він молиться. Головне Богдан тепер знає – поруч є люди, які підтримають.