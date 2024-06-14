9-річну дівчинку з України знайшли мертвою в Німеччині: нові подробиці шокують (фото, відео)

Дівчинка не стала жертвою сексуального злочину, але правоохоронці розслідують вбивство і вже є перші підозрювані, серед них українець та уродженець Молдови. Усе, що відомо про трагедію – в ексклюзиві TSN.ua.

У німецькому місті Дебельн дорогою до школи 3 червня зникла 9-річна дівчинка з України. Відомо, що її батько воює у лавах Збройних сил України, а дитина разом із матір'ю, сестрою та бабусею переїхала до Німеччини. Пошуки тривали до 12 червня – того дня тіло дитини знайшли у лісі. За даними поліції, дівчинка не стала жертвою сексуального злочину, але правоохоронці розслідують вбивство і вже є перші підозрювані, серед них – українець та уродженець Молдови.

Усе, що відомо про трагедію – в ексклюзиві журналістки Вікторії Гнатюк для TSN.ua.

Є двоє підозрюваних

Світлини вбитої у Німеччині 9-річної українки Валерії, доньки військовослужбовця ЗСУ, вже облетіли увесь світ. Її кілька днів розшукувала поліція та все ж дитину знайшли убитою недалеко від дому 12 червня. А вже 13 червня німецькі правоохоронці озвучили перших підозрюваних, їх двоє - один біженець з України, він був і сусідом родини, інший – уродженець Молдови. Обидва – колишні хлопці матері дівчинки. Пізніше 55-річний українець зв’язався з журналістами, аби спростувати звинувачення. Він заявив, що має алібі на час зникнення дівчинки.

Які докази надав підозрюваний?

Як пише BILD, чоловік показав журналістам штампи у паспорті, які свідчать про те, що він перебував у цей час у Туреччині. Чоловік запевняє, що лікував зуби у Стамбулі – як доказ він надав чек суму 5110 доларів та показав "нові зуби".

Геннадій показав штампи у паспорті / Фото: The Bild

Геннадій розповів, що вилетів до Стамбула 31 травня, тобто за три дні до зникнення дівчинки. А до Німеччини він повернувся тільки 12 червня, коли тіло дитини знайшла поліція. Він також розповів, про те, що його розшукують, він дізнався тільки після повернення до Німеччини.

Водночас чоловік зізнався, що бачив пропущені дзвінки, однак не реагував на них.

Поліція затримала його, коли він повертався з аеропорту.

Крім того, за словами чоловіка, з матір'ю Валерії Надією він познайомився два роки тому, вони зустрічалися п'ять місяців. Він визнав і те, що розійшлися вони не мирно, “він був злий і образив” маму дівчинки, а також і те, що з його боку лунали погрози, через що Надія навіть писала на нього заяву до поліції “за переслідування”, однак він запевняє, що з дитиною мав хороші стосунки, а її загибель "ранить його серце".

"Мені болить серце, у мене були хороші стосунки із [загиблою] дівчинкою. Я хочу, щоб злочинця швидко знайшли, і допомагаю поліції своїми свідченнями", – зазначив Геннадій.

Де другий підозрюваний?

Інший підозрюваний – уродженець Молдови Андрій, він колишній хлопець 33-річної матері Валерії, сам мешкає у Празі, але за даними видання, в день зникнення дівчинки він був у Дебельні, писав матері дитини і вимагав зателефонувати йому. Нині чеські слідчі не можуть його знайти.

Є інформація, що незадовго до загибелі дитина повідомляла, що її переслідував дорослий чоловік. Нагадаємо, що про зникнення 9-річної українки у Німеччині стало відомо 3 червня. Мати забила на сполох після того, як Валерія не повернулася додому у звичний час. Дівчинка мала сісти на звичайний міський автобус, яким щодня їздила на навчання. Утім, до школи того дня вона так і не прийшла. Востаннє Валерію бачили близько 06:50 3 червня. Поліція оприлюднила фотографію та прикмети дитини, дані про її зріст та одяг у день зникнення. У повідомленні зазначалося, що дівчинка говорила "ламаною німецькою". Пошукову операцію проводили як у Дебельні, так і в інших містах федеральної землі Саксонія, а також за межами Німеччини – у Польщі та Чехії. Та вже за кілька днів пошуків, 12 червня, у лісосмузі неподалік від дому, де жила маленька українка, знайшли тіло дитини, після розтину німецька поліція заявила – це таки 9-річна Валерія.

Деталі вбивства

У поліції також розповіли деталі, що вбиту дитину виявили далеко від стежок у важкодоступній зоні з низькорослою рослинністю усього за 4 кілометри від дому, де жила родина. Пізніше знайшлися і свідки, які чули, що з лісосмуги хтось благав про допомогу. У поліції припускають, що Валерія знала злочинця особисто, власне саме тому розслідування зосередили на соціальному оточенні сім’ї.

За останні дні німецькі правоохоронці опитали вже понад 400 громадян

За останні дні німецькі правоохоронці опитали вже понад 400 громадян та перевірили місцеперебування осіб, які раніше сиділи за гратами за вчинення сексуальних злочинів, хоча подібних слідів на тілі дитини не знайшли.

Що відомо про родину?

Відомо, шо мама Валерії – з Дніпропетровщини і приїхала до Німеччини у 2022-му році на початку повномасштабної війни. Відомо, що в Німеччині також перебуває її бабуся, тоді як батько – в Україні, батьки розлучені. Як повідомила німецька преса, він служить у ЗСУ. З моменту зникнення доньки йому надали відпустку. Він перебував у Дніпропетровській області, аби отримати необхідні документи для поїздки в Німеччину.

Наразі це усі подробиці про вбиту українку.

Команда TSN.ua висловлює щирі співчуття рідним загиблої дівчинки. Бережіть себе та своїх рідних.

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