9 трансплантацій за 30 годин: у Львові провели небачену кількість одночасних рятівних операцій

У Львові провели дев’ять пересадок органів за 30 годин. Життя вдалося врятувати дев’ятьом людям. Посмертними донорами стали двоє чоловіків зі Львівщини та жінка з Буковини. Медики констатували в них смерть мозку, їхні рідні погодилися на пересадку органів, йдеться в ТСН.

Трансплантації понад добу проводила команда із сотні медиків.

Сорока п’ятирічна пані Мар'яна пів життя має ниркову недостатність, весь цей час на гемодіалізі. У черзі на пересадку нирки стояла рік.

"Три рази на тиждень по чотири години, пів життя забирає. Ти постійно прив’язаний до апарату, не можеш поїхати, розпланувати життя своє. Дякую за таке важке рішення і світла пам’ять вашій людині", - каже пацієнтка.

Пані Алла теж чекала на нирку, на діалізі вона 16 років. Пригадує, як о третій ночі її розбудив дзвінок медиків, щоб приїжджала. Уже над ранок з Ужгорода домчала у Львів. Каже, навіть не сподівалася, що під час війни їй зможуть провести трансплантацію.

Медики готувалися до так званих мультиорганних заборів від двох донорів. Один зі Львова, другий- з Чернівців. "Донор 25-річним на мультиорганий забір - нирки, печінка і серце. І одночасно наша команда працює із донором у Чернівцях, де 60-річний пацієнт став донором для мультиорганого забору обох нирок і печінки", - кажуть в команді медиків.

Дванадцять годин в операційній - лікарям вдалося пересадити чотири нирки, серце та печінку. Коли надійшов новий дзвінок: у сусідній лікарні у 31-річного чоловіка констатували смерть мозку, його родина теж погодилася на забір органів, а отже нова операція. "Втомлені, але щасливі, бо це вже 3 мультиорганний забір. Дякуємо ЗСУ, що дозволили нам працювати", - кажуть медики.

Загалом за один день вдалося врятувати дев’ять життів. Однією командою працювали лікарі зі Львова, Києва та Чернівців. Операції, кажуть вони, були успішними.

У Львові провели дев’ять пересадок органів за 30 годин

Читайте також:

В "застінках" катували в'язні з "Л/ДНР": колишні бранці показали місце знущань в самому центрі Херсона

Після обстрілу лікарні Куп’янська медики рятують історії хвороб і святкують друге "народження"

На Донеччині деякі села залишились лише назвою на мапі, та військові кажуть про "затишшя перед бурею"