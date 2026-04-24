90 мільярдів євро та нові загрози: ще одна країна може несподівано заблокувати вступ України до ЄС

Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн / © ТСН.ua

Після розблокування кредиту, в Європейському Союзі націлені відкрити переговорні кластери з Україною. Про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта після зустрічі з президентом України на Кіпрі. Там наше членство стало одним із ключових питань неформальної зустрічі лідерів.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Чернякової.

Як провал Орбана на виборах вплинув на Україну

Провал режиму Віктора Орбана в Угорщині дає шанс Україні пришвидшити шлях до Європейського Союзу. Київ розглядає засідання міністрів у справах Європи, яке відбудеться 26 травня, як орієнтир для відкриття першого переговорного кластера. Про це заявив віцепрем’єр-міністр Тарас Качка в інтерв’ю виданню Politico.

Утім, і тут можуть виникнути перепони та блокування. Як і сталося з кредитом на 90 мільярдів євро. Зараз Україна отримає гроші — гарантовано.

90 мільярдів: на що підуть гроші?

Довгоочікувана позика. Після 3-місячної затримки Україна врешті отримає від ЄС кредит 90 млрд. Ще до офіційного оголошення президент Зеленський заявив: цей кредит — не лише про підтримку України. Це інструмент тиску Європи на Росію.

За умовами, кредит Україна повинна буде віддати, якщо Росія виплатить репарації. Перший транш Київ розраховує отримати вже у травні.

«Я думаю, що перші гроші вони, ну давайте, можливо, навіть в травні будуть надходити. Тобто ці заяви про кінець червня, вони навряд чи відповідають дійсності. І для держави це дуже-дуже важливо», — каже Іван Ус, економіст

Кошти планують спрямувати на бюджетні видатки (5 млрд на підготовку до зими) та на закупівлю і виробництво зброї. Дві третини позики підуть на оборону.

Нафтовий шантаж Угорщини

Спершу завадили використанню заморожених активів Росії. Проти був премʼєр Бельгії, його підтримали Італія та Франція. Тоді пішли за «планом Б» — запозичення з бюджету ЄС. Але у січні цей план заблокував Віктор Орбан.

«Звісно, в цьому була замішана Російська Федерація… це розблокування — можливо, намагання не потрапити під юридичну відповідальність, в тому числі в самій Угорщині», — каже Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма».

Угорщина висунула умови: вето не знімуть, поки не запрацює нафтопровід «Дружба», пошкоджений російським дроном у січні.

22 квітня російська нафта знову потекла до Угорщини та Словаччини. Угорці дотрималися обіцянки — вето зняли.

«Вважаю, що відкриття нафтопроводу „Дружба“ сьогодні о 2-й годині ночі підтверджує, що він не був пошкоджений. Розумієте, про що я? Нафтопровід і нафта використовувалися як інструменти у геополітичній боротьбі», — заявив Роберт Фіцо, прем’єр-міністр Словаччини.

Вікно можливостей та нові ризики

В українському МЗС вважають, що Москва втратила свого віп-агента Орбана. Тепер мета — відкриття переговорних кластерів.

«Тепер час дивитися вперед і готувати наступний крок. А наступний крок — це формально відкрити перші переговорні кластери», - каже Антоніу Кошта, президент Європейської ради.

Проте на горизонті новий опонент — Румен Радєв з Болгарії. Крім того, у Брюсселі відмовилися від ідеї швидкого вступу.

Щоб не засмучувати українців, Франція та Німеччина пропонують ідею «символічного членства» — без права вета та доступу до бюджетів. Але Зеленський наголошує: нам достатньо символічних союзів, Україна прагне повноправного членства.

