90% опіків тіла і численні переломи: медики розповіли про стан постраждалої від вибуху в Запоріжжі

90% опіків тіла і численні переломи: медики розповіли про стан постраждалої від вибуху в Запоріжжі

Наразі рятувальники проводять розбір конструкцій, та роблять усе, аби будинок не завалився.

Одна людина загинула і ще двоє зазнали травм - у багатоквартирному житловому будинку в Запоріжжі посеред ночі пролунав вибух. Зруйновано 7 квартир. Одна із потерпілих у важкому стані із численними опіками.

Про це йдеться в ТСН.

Вибух стався у 4-поверхівці у самісінькому центрі Запоріжжя, буквально якихось пів кварталу від головного проспекту міста. Вибухова хвиля була такої сили, що зруйнувала одразу кілька поверхів.

Наразі рятувальники проводять розбір конструкцій та роблять усе, аби будинок не завалився. Відомо, що загинула одна людина - тіло жінки, накрите чорною плівкою, кілька годин лежало просто неба, аж поки не приїхала бригада, аби забрати тіло до моргу. Ще двоє людей з численними переломами та опіками шпиталізовані, одна з жінок - у вкрай тяжкому стані, її рятують у реанімації центру екстреної допомоги Запоріжжя на штучній вентиляції легень.

«Наразі діагностовано опік полум’ям другого Б ступеню, до 90 відсотків поверхні тіла, крім того, перелом правої гомілки, лівого плеча, а також перелом тазу», - розповідає завідувач відділення термічної травми лікарні екстреної медичної допомоги Андрій Сех.

Загалом з під’їзду евакуювали 15 людей. Більшість з них встигли забрати документи й найнеобхідніші речі. Для них підігнали автобус, у дворі встановили намет, розносять чай, але стан пожильців, звісно що, далекий від ідеального.

Вибух у Запоріжжі: що відомо про причини і стан потерпілих

За інформацією ТСН, в квартирі, де стався вибух, нерідко збиралися наркозалежні. Стався витік із центральної мережі чи було порушення експлуатації газового обладнання, з'ясовують правоохоронці.

Всім потерпілим у мерії обіцяють допомогу – по 26 тисяч гривень.

Терміни реконструкції будинку обіцяють визначити найближчим часом. Поки чотириповерхівку взяли під цілодобову охорону.

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