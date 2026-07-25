90-річний дідусь сам доглядає сина, який понад 15 років прикутий до ліжка: щемлива історія з Полтави

Пенсіонер, фото ілюстративне / © pixabay.com

Реклама

У Полтаві вже понад 15 років до ліжка прикутий 59-річний Руслан Браїлко. Чоловік має І групу інвалідності та не може самостійно сісти чи навіть перевернутися на спину. Усі ці роки за ним доглядає його уже нині 90-річний батько. Попри поважний вік, саме він залишається єдиною найближчою людиною, яка допомагає синові виживати.

Історію своєї родини Руслан розповів ТСН.ua. Каже, найбільше зараз вони бояться не самотності, а того, що взимку можуть просто замерзнути у власному будинку.

Понад 15 років не може встати з ліжка

Руслан Браїлко живе разом із батьком у Полтаві. Чоловік має І групу інвалідності. За словами Руслана, багато років тому у нього виникли серйозні проблеми зі стегном через занесену інфекцію.

Реклама

Після цього він проходив лікування в Інституті травматології та ортопедії імені Ситенка, де його прооперували. Однак, як розповідає чоловік, лікування завершити не вдалося.

«Потім я потрапив у Ситенка, в інститут травматології, там мене оперували, але не долікували, кошти закінчились, відправили додому, не провели ніякої реабілітації, нічого», — каже Руслан.

Повернувшись додому, чоловік кілька разів упав. Відтоді, за його словами, уже понад 15 років не може лежати на спині через сильний біль.

«Я лежу постійно на одному боці десь вже більше 15 років… Я не можу на спину лягти, бо воно тягне, мені боляче», — розповідає чоловік.

Реклама

Руслан отримав І групу інвалідності (група Б). За його словами, руки працюють, однак через стан ноги він не може навіть самостійно сісти.

Єдиний доглядальник — 90-річний батько

Увесь цей час поруч із Русланом перебуває його батько, якому вже 90 років. До чоловіків приходить соціальний працівник, однак, за словами Руслана, вони не хочуть переїжджати до інтернату.

Батько Руслана / Фото з його TikTok

«Ми живемо в Полтаві удвох з батьком. Батькові 90 років… Вони нас направляють в інтернати. Ми не хочемо ніяких інтернатів», — каже Руслан Браїлко.

Пожежа, відключення світла та життя під протікаючим дахом

Руслан розповідає, що після початку повномасштабної війни їхній будинок залишився без газу. Згодом, за його словами, родині відключили й електропостачання та призначили штраф у 60 тисяч гривень.

Реклама

Чоловік згадує, що через постійні перепади напруги у будинку сталася пожежа.

«О четвертій годині ночі загорівся дах. Я ледь виповз на руках із хати. Думав, що вже все», — згадує він.

Батько Руслана / Фото з його TikTok

Після пожежі Руслана тимчасово госпіталізували, а коли повернули додому, поклали до кімнати без опалення, оскільки частина будинку була пошкоджена вогнем.

Допомогли небайдужі люди — зібрали кошти на рубероїд і матеріали, а знайомі власноруч накрили дах. Проте з часом покриття знову почало протікати.

Реклама

«Зараз лежу, і як дощ чи взимку, так на голову ллється вода», — говорить чоловік.

Найбільша мрія — хоча б сісти в інвалідний візок

Попри багаторічне життя у ліжку, Руслан не втрачає надії. Він переконаний, що якби вдалося прооперувати ногу та усунути наслідки травми, то хоча б зміг сісти в інвалідний візок і частково доглядати за собою.

«Якби мені прооперувати ногу… Я б ще, може, хоч пересів в інвалідну коляску. А так я тільки можу лежати», — каже Руслан.

Чоловік каже, що не просить неможливого — лише шансу хоча б сісти у візок і трохи полегшити життя собі та літньому батькові.

Реклама

Якої допомоги потребує родина

Найбільшою проблемою зараз Руслан називає аварійний дах. Матеріали для ремонту вже є, однак немає людей, які могли б виконати роботи.

«Якби нам дає закрити, матеріали тут залишились, нема людей», — пояснює він.

Батько Руслана / Фото з його TikTok

Також родина потребує допомоги, щоб пережити холодну пору року. Минулої зими, за словами чоловіка, вони залишилися без дров і були змушені просити допомоги у небайдужих людей. Руслан збирає гроші на своїй сторінці в TikTok.

«У нас саме страх, що вони нас заморозять… У минулому році не дали ні дров, нічого», — із болем говорить Руслан.

Реклама

Як допомогти

Якщо ви маєте можливість допомогти Руслану Браїлку та його 90-річному батькові, нижче публікуємо контакти, які надав чоловік.

Телефон Руслана: 099 077 6132

Номер банківської картки: 4874 0700 2200 0218

Родина також із вдячністю прийме допомогу дровами, продуктами, ліками чи побутовими речами.

Реклама

Новини партнерів