90-ті на Київщині: злочинна група викрадала людей і вимагала гроші – шокувальні подробиці, відео

Подробиці про злочинну групу, яка діяла у Київській області.

У Київській обласній прокуратурі заявили про затримання злочинної групи викрадачів людей. Молодики діяли у рідному селі під Києвом – хапали жертв і звозили до гаражів.

Як правоохоронці не дали відродити 90-ті на Київщині, ким були та на кого "полювали" зловмисники – в сюжеті ТСН.ua розповів Артем Зябкін.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Наказали роздягнутись і сидіти в ямі! Дика історія під Києвом, яка шокувала всіх!

Правоохоронці затримали чотирьох молодиків на Київщині. У місцевій прокуратурі заявляють, що вони організували справжню банду, просто як в 90-ті, та викрадали людей на Київщині.

Наразі відомо про щонайменше двох потерпілих, яких бандити силоміць викрали та утримували в нелюдських умовах – просто в "ямі" одного з гаражів на Софіївській Борщагівці. Але ціллю зловмисників були не самі люди, а їхні гроші.

За даними слідства, у складі групи діяли мешканці Софіївської Борщагівки. За надуманим приводом вони вимагали гроші від місцевих мешканців, погрожували їм розправою та застосовували фізичну силу.

Обличчя молодиків показувати не можуть, поки не доведуть їхню провину, кажуть у прокуратурі, утім деталі, які вже вдалося виявити правоохоронцям, шокують.

Схоже, чоловіки були добре озброєні – правоохоронці публікують фото вилученого у них пістолета-кулемета схожого на Uzi. В автівці затриманих також знайшли гору грошей, які тим передав один із потерпілих.

Одного з потерпілих підозрювані заштовхали у машину та привезли до гаража. У нього відібрали мобільний телефон, банківські картки, з яких надалі зняли наявні на рахунку кошти. Чоловіку наказали роздягнутись та залізти до "ями" в гаражі, накрили її дошками, вимагаючи сплати 40 тис. грн.

Іншого – також незаконно утримували та змушували виконувати дії, які принижують людську честь та гідність.

Після погроз та психологічного тиску один із потерпілих передав зловмисникам гроші.

Підозрюваних затримали

Наразі затримані четверо чоловіків. Їх підозрюють у незаконному позбавленні волі, розбійному нападі та вимаганні. Злодіям загрожує до 15 років позбавлення волі.

На жаль, подібних інцидентів на Київщині та і по всій Україні чимало і частина з них потрапляє для медіа. Так, 23 січня у національній поліції звітували про затримання іншої групи рекетирів. Ціллю злочинців стали заможні українці та їхні сім’ї, які заробляють на криптовалюті. Зловмисники працювали у кількох регіонах країни, а також були озброєні "до зубів", тож їх затримання переросло у справжню спецоперацію. У Нацполі опублікували аудіозапис того, як рекетири готувались до скоєння злочину.

Банда рекетирів працювала по всій Україні

Затриманим повідомили про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу. За розбій, викрадення людини, незаконне заволодіння авто, створення злочинної організації та участь у ній їм загрожує до 15 років в'язниці з конфіскацією.

Побільшало в Україні і випадків рекетирства щодо військових та їх сімей. 10 лютого ТСН.ua розповідав про гучне затримання у Запоріжжі. Там СБУ викрила злочинну групу, яка тримала у страху родину загиблого військового, хотіла заволодіти гарантованими державою виплатами та навіть погрожувала вбивством дитини.

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