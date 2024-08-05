95-річна жінка з Рівненщини має 110 нащадків: фото, відео

У жінки було 9 дітей, двоє з яких померли у дитинстві.

110 дітей, онуків, правнуків та праправнуків має 95-річна Надія Кондратовець із села Блажове на Рівненщині. Жінка саме напередодні відзначила свій ювілей. Вітати її рідні зліталися літаками, з'їжджалися маршрутками та автівками.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анни Махно.

95-річна Надіка каже, що жилося майже століття, каже, по-всякому.

"У колгоспі працювала, мучилась там", - каже Надія Кондратовець.

З чоловіком Надія мала дев'ять дітей. Двох поховала ще замолоду. Нині найстаршій її дочці уже 74 роки. Донька жінки підрахувала, скільки у 95-річної жінки є нащадків.

"Дітей 7, внуків 25, 74 правнуки і 4 праправнуки", - каже донька жінки Ольга Кондратовець.

95-річна Надія Кондратовець

У громаді цифрою були приголомшені. У родині Надії є і музиканти, і медики, і вчителі.

Сини подолали понад 8 тисяч кілометрів, щоб привітати маму. Вони кажуть, що дуже вдячні їй за виховання.

Надія навіть у свої 95 прагне допомогти 62-річній доньці, яка за нею доглядає. І завжди тішиться, як приходять у гості наймолодші з родини.

95-річна Надія Кондратовець

Секрет великої та міцної родини, кажуть, це повага та любов. І от чи не всі по материнській лінії довгожителі.

Нащадки хочуть щоб мама, бабуся, прабабуся та прапрабабуся поруч була якнайдовше.

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