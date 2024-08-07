"99 відсотків від таких поранень не виживає": унікальна історія воїна Руслана, якого врятували медики

Медики подарували воїну кулю, яка ледь його не вбила.

Ворожа куля потрапила в око, прошила голову ы зупинилася в шиї між хребцями - унікальну операцію з порятунку бійця провели дніпровські лікарі. Це поранення дивом не обірвало життя Руслана миттєво на полі бою. Та навіть після найменший рух міг призвести до непоправного. Діставати кулю з шиї теж було вкрай ризиковано, визнають медики. Тож наважилися вилучити її просто через рот.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

Куля вибила праве око, прошила пазухи носа та застрягла в шиї. Навіть попри таке поранення Руслану вдалося вижити. Медики перед операцією підбадьорюють чоловіка і кажуть: він точно народився під щасливою зіркою.

"99 відсотків від таких поранень не виживає, а ти вже вижив. Так що янгол вже був над тобою і беріг твоє життя. Ангел був сто відсотків", - каже лікар.

Медик перед операцією підбадьорював Руслана

Що життя на волосині - навіть не усвідомлював, каже Руслан. Під час бою на Донеччині лише відчув, що втратив око.

"Раз так повезло, раз вижив - значить, я тут потрібен", - каже Руслан.

Куля за найменшого руху могла позбавити Руслана життя.

"Це ділянка, в якій у хребтовому каналі розташований спинний мозок, який на цій ділянці відповідає за дихання, за серцеву діяльність. Якщо буде пошкоджено спинний мозок, то життя може припинитися", - каже медик.

Щоб Руслан не лише жив, а й міг ходити, розмовляти та самостійно дихати, медики розробили план ризикованої операції.

Руслан

"Ризики дуже великі, це унікальна операція. По-перше, це видалити кулю, зберегти життя. І основний момент - це нашому герою збереження якості життя", - каже медик.

І їм вдалося - просто через рот лікарі дістали з шиї бійця ворожу кулю понад два сантиметри завдовжки. Кулю, яка дивом не забрала життя, подарують Руслану на згадку. Він оговтується після операції і сподівається якнайшвидше вийти з лікарні, щоб обійняти семирічну донечку.

Ворожа куля потрапила в око і зупинилася в шиї – діставали через рот! Бійця дивом врятували!

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