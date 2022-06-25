"А Баба-Яга - проти": Стефанішина розповіла, як "угорський козир" міг зірвати євроінтеграцію України

Угорщина не блокувала надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу, а підтримувала це рішення.

На рішення угорської влади могла вплинути розмова Володимира Зеленського з Віктором Орбаном напередодні саміту ЄС.

Про це 25 червня в етері ТСН під час телемарафону сказала віцепрем'єрка з питань євроінтеграції України Ольга Стефанішина.

"Ситуація з Угорщиною на мій подив, попри величезну кількість проблем, які є у наших стосунках і ми про це знаємо, але в угорського уряду завжди була принципова позиція, що вони підтримують європейську інтеграцію України. Можливо, вони це обрали собі, як єдиний позитивний промінчик у їхній політиці щодо України. Але цю позицію угорська влада офіційно озвучила мені ще два роки тому. І вони дотримались цієї лінії. Ми розуміли, що це може бути такий собі угорський "козир", коли всі країни дійшли згоди, а тут в останній момент Угорщина скаже, а "Баба-Яга - проти". Але ця держава дотримала слова. І я думаю, що фінальна розмова Зеленського та Орбана в переддень саміту мала дуже важливе значення. Бо Угорщина не лише не блокувала це рішення, а й підтримувала", - наголосила Стефанішина.

Нагадаємо, Зеленський домовився з Орбаном розвивати співпрацю в енергетиці та запросив його до України.

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