"А це законно – 5 гривень за годину?": У Києві спалахнув скандал через платне паркування у дворі

У Києві спалахнув скандал з оплатою паркування. Мешканці столичної Оболоні обговорюють появу на вулиці Левка Лук’яненка дорожніх знаків, які сповіщають про платну паркову. Людей обурило, що за годину паркування у дворі, з них хочуть брати плату 5 гривень.

Сайт ТСН.ua з’ясовував що відбувається з паркування у столиці і чи дійсно киянам тепер доведеться платити кошти за паркування у спальних районах міста.

"За що нам таке?"

Користувачі соціальних мереж пишуть, що дорожній знак про оплату паркування з’явився біля маркету на вулиці Левка Лук'яненка, 29. Місцеві зазначають, що тут почали встановлювати відповідні знаки. Гроші за паркування планують брати у будні дні.

Мешканці стверджують, що тут залишають автомобілі жителі будинку, відвідувачі магазинів та закладів, які у ньому знаходяться.



"Питання від оболонців до КМДА: за що нам таке і як це може бути законно? Це прибудинкова територія, за яку платять наші сусіди з цього будинку, а людей починають тероризувати вже у наших дворах", - пишуть у телеграмканалі Життя Оболонь Київ.

На вулиці Левка Лук'яненка, 29 встановлюють відповідні знаки / фото t.me/obolonlife

А майданчик вже не ваш

У комунальному підприємстві "Київтранспарксервіс" зазначають, що вони визначені єдиним оператором з паркування транспортних засобів у Києві. Та посилаються на відповідне рішення Київради від 26.06.2007 № 930/1591"Про вдосконалення паркування автотранспорту в місті Києві".

Там додають, що майданчик для паркування на вулиці Левка Лук’яненка, 29, був відведений та закріплений за КП наказом Департаменту транспортної інфраструктури КМДА ще у 2021 році.

"Звертаємо увагу, що цей паркувальний майданчик розташований на території вулиць та доріг, а не у дворі житлового будинку. Відповідно до інформації з бази даних міського земельного кадастру та Державного земельного кадастру, майданчик розташований на земельній ділянці, вид права на який у відповідності до статей 125, 126 Земельного кодексу України не зареєстровано. Таким чином, дана ділянка перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Києва", - зазначає сайту ТСН.ua Владислав Олійник, виконувач обов’язки директора КП "Київтранспарксервіс".

Люди будуть змушені платити за паркування / Фото: УНІАН

Платити за паркування будуть щодня

Владислав Олійник додає, що саме тому цей майданчик для паркування має бути облаштований дорожніми знаками та дорожньою розміткою відповідно до схеми організації дорожнього руху у відповідності до Правил паркування транспортних засобів (затверджені постановою Кабміну від 03.12.2009 № 1342), Правил дорожнього руху (затверджених постановою Кабміну від 10.10.2001 №1306), Правил благоустрою міста Києва (затверджених рішенням Київради від 25.12.2008 №1051/1051), з дотриманням діючих норм, нормативів, стандартів та вимог безпеки дорожнього руху.

"Оплата на майданчику для паркування буде здійснюватися згідно затверджених тарифів щодня з 8.00 до 22.00 відповідно до розпорядження КМВА від 07.11.2022 № 735 "Про встановлення тарифів на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів, які надаються КП "Київтранспарксервіс" виключно в безготівковому вигляді за допомогою мобільних додатків", - додає Владислав Олійник.

Плата за паркування у Києві різна - відповідно до зони паркування / Фото: УНІАН

Скільки потрібно платити за паркування у Києві

Слід нагадати, що відповідно до цього розпорядження КМВА столиця поділена на три територіальні зони платного паркування:

I (центр міста навколо вулиці Хрещатик) – тут плата за годину паркування становить 35 гривень;

II (близько до центру міста - від Шулявки до Печерська) – плата за годину паркування становить 25 гривень;

III (спальні райони міста) – плата за годину паркування становить 5 гривень;

З усіма способами оплати та додатковою інформацією можна ознайомитись на інформаційному веб-сайті за посиланням: parking.kyiv.digital.

У КМДА нагадують, що порядок та правила паркування транспортних засобів у Києві визначено Правилами благоустрою, затвердженими рішенням Київради від 25.12.2008 № 1051/1051. Зазначене рішення передбачає функціонування платних місць для паркування на всій території міста Києва та не передбачає послугу резидентного паркування для мешканців Києва.

Хто контролює виконання правил пакування

У КП "Київтранспарксервіс" зазначають, що контроль за дотриманням водіями Правил дорожнього руху в частині "Зупинки" і "Стоянки" та вжиття заходів до порушників здійснюється відповідними підрозділами Нацполіції України та інспекторами з паркування Управління (інспекції) з паркування відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Контроль та дотримання правил дорожнього руху / Фото: www.facebook.com/Інспекція з паркування

Як платити у інших районах

Плата за паркування у дворах у інших районах міста береться лише на паркувальних майданчиках, визначених і закріплених за КП "Київтранспарксервіс" таблицею 1 до додатка № 5 до рішення Київради від 23.06.2011 №242/5629 "Про встановлення місцевих податків і зборів в Києві" (із змінами та доповненнями) та Наказом Департаменту транспортної інфраструктури від 25.03.2021 № Н-67 "Про затвердження переліку відведених майданчиків для паркування транспортних засобів на вулицях і дорогах міста Києва".

Куди зникають кошти за паркування

Кияни та активісти кажуть, що сфера паркування у місті доволі непрозора і людям не зрозуміло куди спрямовуються сплачені ними кошти за паркування. Адже подекуди на вулицях відсутнє належне дорожнє покриття, а гроші за паркування беруть чималі.

В комунальному підприємстві "Київтранспарксервіс" зауважують, що кошти надходять до бюджету міста.

"Відповідно до рішення Київради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (із змінами і доповненнями) 50 відсотків оплати за паркування на майданчиках, закріплених за КП "Київтранспарксервіс", перераховуються на рахунки з обліку доходів цільового фонду спеціального фонду бюджету міста Києва, тобто, сприяють наповненню бюджету", - підсумовує Владислав Олійник.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав, що у Києві чоловік із посвідченням Офісу генпрокурора погрожував інспектору з паркування (відео)

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