А чи була "руїна": у фільмі "Таємничі манускрипти" розкрили стерті з пам'яті українців 400 років історії

А чи була "руїна": у фільмі "Таємничі манускрипти" розкрили стерті з пам'яті українців 400 років історії

Відповіді на головні запитання розслідування також пояснюють багато подій новітньої української історії, які відбувалися на наших очах, і результатом яких стало відновлення духовної незалежності України.

Нещодавно на "1+1" відбулася прем’єра історичного детективу Акіма Галімова "Таємничі манускрипти", який став продовженням документального циклу "Україна. Повернення своєї історії".

Його автор Акім Галімов та команда науковців у ході історичного масштабного розслідування розкрили маловідомі факти з української історії, які довгі століття намагались стерти з пам’яті українців. Ще зі школи знання історії України обмежуються трьома епохами: Київська Русь, Козацька держава та боротьба за незалежність наприкінці 19 – на початку 20 століття. Через акценти на цих епохах з курсу історії України випадають цілих 400 років. Саме їх історики називають "темним періодом української історії". Здається, ніби на українських землях увесь цей час нічого не відбувалось. Проте, чи дійсно це так?

"Для нас тригером для дослідження цієї епохи стала історія загадкового вбивства українського священнослужителя Георгія Ярошевського у Варшаві в 1923 році. Він працював над таємним проєктом, пов’язаним саме з "історією українських темних віків", збирав інформацію про цей період та чекав посланця з Києва, який мав привезти йому таємні манускрипти зі старовинних архівів. Але через смерть він не встиг нічого оприлюднити. Нам стало цікаво, що криється за історією цих віків, якщо людина поплатилася за це життям?" – зазначив Акім Галімов.

Команді проєкту, яка дослідила архіви семи країн на різних континентах, вдалося зробити сенсаційні відкриття. Так, розслідуючи історію знищення Успенського собору Києво-Печерської Лаври, творці фільму вперше в історії провели лазерне сканування його підземель, а також відтворили зовнішній вигляд собору, у якому був похований гетьман Сагайдачний. Окрім того, глядачам показали місце поховання Івана Мазепи та розкрили правду, що насправді сталося з його могилою.

Нагадаємо, вперше документальний історичний фільм "Україна. Повернення своєї історії" телеканалу "1+1" вийшов на екрани в 2016 році. Перші дві серії історичного детективу отримали відзнаку "Телетріумф" у номінаціях "Документальний фільм/серіал/проєкт" та спричинили потужну дискусію у професійних колах та серед глядачів. У 2020 році за підтримки Міністерства культурі України був знятий цикл документальних фільмів "Таємниці великих українців".